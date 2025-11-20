Juez recibe críticas de republicanos de Texas

Cuando el nuevo mapa congresional favorable al Partido Republicano de Texas fue anulado el martes, los líderes estatales culparon a la "izquierda radical" y a los "jueces activistas". Pero la opinión fue redactada por el juez Jeffery Brown, ex juez de la Corte Suprema de Texas y designado por el presidente Donald Trump, con una larga trayectoria en el movimiento legal conservador.

Los republicanos impulsaron el nuevo mapa después de ser presionados por Trump para agregar más escaños republicanos para preservar la escasa mayoría del partido en la Cámara de Representantes de EE. UU. en las próximas elecciones de mitad de mandato. La legislación fue aprobada sin problemas por la Legislatura estatal, dirigida por los republicanos, a pesar de la insistencia de los demócratas en que el esfuerzo privaría ilegalmente del derecho al voto a los votantes de color.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El fallo de Brown, que encontró "pruebas sustanciales de que Texas manipuló racialmente" sus mapas electorales, enfureció inmediatamente a la derecha. El fiscal general Ken Paxton apeló rápidamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, culpando a la "izquierda radical" por "intentar una vez más socavar la voluntad del pueblo". Y el gobernador Greg Abbott dijo que el fallo era "claramente erróneo y socava la autoridad que la Constitución de los Estados Unidos asigna a la Legislatura de Texas al imponer un mapa diferente por edicto judicial".

Pero Brown, hasta el fallo del martes, ha contado con un amplio apoyo de los republicanos de Texas, incluidos Paxton y Abbott, y tiene un historial de respaldo a políticas conservadoras.

¿Qué antecedentes tiene el juez Jeffery Brown?

La carrera judicial de Brown en Texas comenzó en 2001 cuando el entonces gobernador Rick Perry lo nombró para el Tribunal de Distrito 55, seguido de un nombramiento para el Tribunal de Apelaciones 14 seis años después. Más tarde, Perry lo designó nuevamente en 2013 para unirse a la Corte Suprema de Texas.

Cuando Brown fue nominado posteriormente para el tribunal federal en 2019, los demócratas criticaron su historial de fallos conservadores mientras formaba parte del Tribunal Supremo estatal, compuesto íntegramente por republicanos. Se unió a varios fallos en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, incluido uno del que fue autor, en el que enfatizó que el matrimonio había sido entre un hombre y una mujer durante "toda la civilización occidental, desde los comienzos de la cristiandad hasta la actualidad".

También ha hablado sobre sus opiniones antiabortistas, incluyendo la publicación de citas de las opiniones disidentes en Roe v. Wade en las redes sociales en el aniversario de la decisión. Fue respaldado por Texas Right to Life, un grupo antiabortista, durante sus campañas judiciales.

Paxton aplaudió la confirmación federal de Brown ese año, escribiendo en una declaración en ese momento que "tiene un historial comprobado de excelencia, profesionalismo y fidelidad a la Constitución. Decide los casos basándose en el estado de derecho en lugar de en preferencias personales".

Abbott se hizo eco de este sentimiento después de que Trump nombrara a Brown, elogiando el "compromiso con la Constitución y el estado de derecho" del juez, que se remonta a la época en que Brown trabajó como su asistente legal durante su propio mandato como juez de la Corte Suprema.

Gobierno federal indicó motivos basados en la raza

El panel de jueces señaló que creen que los detractores del mapa tienen una oportunidad significativa de ganar su caso en el juicio. Un designado del presidente demócrata Barack Obama se sumó a Brown en la mayoría, mientras que un designado por el presidente republicano Ronald Reagan disintió.

"Sin una orden judicial, las minorías raciales que representan a los grupos demandantes se verán obligadas a ser representadas en el Congreso basándose en clasificaciones raciales probablemente inconstitucionales durante al menos dos años", dijo el fallo.