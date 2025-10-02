Es inconstitucional deportar a no ciudadanos por protestar contra guerra en Gaza: Juez

El gobierno del presidente Donald Trump violó la Constitución al ir detrás de ciudadanos extranjeros para su deportación únicamente por expresar su apoyo a los palestinos y criticar a Israel, afirmó un juez federal el martes en un fallo que critica directa y agudamente al mandatario y sus políticas, las cuales calificó como graves amenazas a la libertad de expresión.

El juez de distrito William Young en Boston coincidió con varias asociaciones universitarias en que la política que describieron como deportación ideológica viola la Primera Enmienda, así como la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual establece cómo las agencias federales desarrollan y emiten regulaciones. Young también determinó que la política era "arbitraria o caprichosa porque revierte la política anterior sin una explicación razonada".

"Este caso —quizás el más importante que jamás haya caído dentro de la jurisdicción de este tribunal de distrito— presenta claramente la cuestión de si los no ciudadanos que están presentes legalmente aquí en Estados Unidos realmente tienen los mismos derechos de libertad de expresión que el resto de nosotros. El tribunal responde a esta pregunta constitucional de manera inequívoca: ´sí, los tienen´", escribió Young, un nominado del presidente republicano Ronald Reagan.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), emitió un comunicado en el que no abordó directamente el fallo, pero en el que aseguró que Young estaba "difamando y satanizando a las fuerzas federales".

"A nuestros agentes del ICE se les debería agradecer por arriesgar sus vidas todos los días para arrestar a asesinos, pedófilos, violadores, miembros de pandillas y terroristas en lugar de ser vilipendiados por políticos de santuario", aseguró, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus iniciales en inglés. "Es desalentador que incluso después del ataque terrorista y los recientes arrestos de alborotadores armados fuera de las instalaciones del ICE, este juez decida avivar las brasas del odio".

Los demandantes aplaudieron el fallo.

"El intento del gobierno federal por deportar a estudiantes por sus opiniones políticas es un ataque a la Constitución y una traición a los valores estadounidenses", declaró Todd Wolfson, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios. "Este juicio expuso su verdadero objetivo: intimidar y silenciar a cualquiera que se atreva a oponerse a ellos. Si no luchamos, la policía ideológica de Trump no se detendrá en las voces propalestinas; vendrán por cualquiera que alce la voz".

El fallo se produjo después de un juicio durante el cual los abogados de las asociaciones presentaron testigos que declararon que el gobierno federal había lanzado un esfuerzo coordinado contra estudiantes y académicos que habían criticado a Israel o mostrado simpatía por los palestinos.

"No desde la era de McCarthy los inmigrantes han sido el objetivo de una represión tan intensa por su discurso político legal", indicó Ramya Krishnan, abogada principal del Instituto Knight de la Primera Enmienda, al tribunal. "La política crea una nube de miedo sobre las comunidades universitarias, y contradice la Primera Enmienda".

Young celebrará una audiencia por separado sobre el alivio que solicitaron los demandantes, el cual probablemente será una solicitud para que la Casa Blanca deje de llevar a cabo deportaciones ideológicas.