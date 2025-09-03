Uso de Guardia Nacional en Los Ángeles fue ilegal: Juez

EEl gobierno del presidente Donald Trump violó "deliberadamente" la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional al área de Los Ángeles a principios de junio, después de las redadas de inmigración que provocaron días de protestas, dictaminó un juez federal el martes.

En un fallo contundente, el juez federal de distrito, Charles Breyer, con sede en San Francisco, señaló que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han declarado su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades del país, entre ellas, Oakland y San Francisco, lo que genera preocupaciones de que estén "creando una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe".

Breyer no exigió la retirada de los 300 efectivos restantes, pero señaló que recibieron un entrenamiento inadecuado y ordenó al gobierno republicano de Trump que dejara de usarlos "para ejecutar las leyes". Estableció que su orden entrará en vigor el 12 de septiembre.

La Casa Blanca indicó que el gobierno planea apelar.

"Una vez más, un juez rebelde trata de usurpar la autoridad del Comandante en Jefe para proteger las ciudades estadounidenses de la violencia y la destrucción", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

No se sabe si la orden, que se aplica solo a California, podría sentar un precedente que podría afectar los planes de Trump, quien ha hablado de desplegar a la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Baltimore y Nueva York. El mandatario ya ha desplegado a la guardia como parte de su inédita toma de control de la aplicación de la ley contra el crimen, la inmigración y las personas sin hogar en Washington, donde tiene el control legal directo sobre la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

Juez afirma que

el gobierno violó

"deliberadamente" la ley

En su fallo, Breyer acusó al gobierno de Trump de violar "deliberadamente" la ley, y dijo que usó tropas para funciones que estaban prohibidas por sus propios materiales de entrenamiento, se negó a "coordinarse significativamente con funcionarios estatales y locales" y "asesoró" a las agencias federales de aplicación de la ley sobre el lenguaje a usar al solicitar asistencia.

"Estas acciones demuestran que los Demandados sabían que estaban ordenando a las tropas que aplicaran la ley nacional más allá de su autoridad habitual", escribió. "La evidencia en el juicio estableció que los Demandados usaron sistemáticamente a soldados armados (cuya identidad a menudo estaba oculta por armaduras protectoras) y vehículos militares para establecer perímetros protectores y bloqueos de tráfico, participar en el control de multitudes y demostrar de otras formas una presencia militar en y alrededor de Los Ángeles".