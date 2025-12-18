Buscaban cerrar programa de apoyo para inmigrantes

Un juez del condado de Harris rechazó el martes el intento del fiscal general de Texas, Ken Paxton, de cerrar un programa que asigna fondos del condado para ayudar a las personas indocumentadas a acceder a apoyo legal.

El condado, donde se encuentra Houston, creó el programa del Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes en 2020 y en octubre asignó $1.3 millones adicionales para mantenerlo en funcionamiento. El programa destina fondos a cinco organizaciones que ayudan a las personas que enfrentan la deportación a conseguir abogados.

Paxton había calificado el programa de "malvado y perverso", además de inconstitucional. El martes, un juez discrepó y se negó a bloquear el programa.

¿Qué declaró el juez sobre el programa legal para inmigrantes?

La cárcel del condado de Harris lidera la nación en detenciones de ICE (una solicitud de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para retener a una persona para su deportación) a medida que la aplicación de las leyes de inmigración federales y estatales se ha acelerado bajo el presidente Donald Trump.

El fiscal del condado de Harris, Christian Menefee, dijo en un comunicado que esta fue una "clara derrota" para Paxton. "El tribunal interpretó esta demanda como lo que era: una maniobra política barata diseñada para conseguir titulares", dijo Menefee. "El condado de Harris no se dejará intimidar ni presionar por funcionarios estatales más interesados en complacer que en gobernar".

Acciones del condado de Harris ante la demanda de Paxton

Paxton argumenta en la demanda que estos programas "no cumplen ningún propósito público y, en cambio, constituyen subvenciones inconstitucionales de fondos públicos a entidades privadas para subsidiar defensas de deportación individuales".

Pidió al juez que impida al condado de Harris desembolsar fondos a estas organizaciones inmediatamente y que les prohíba hacerlo en el futuro.

Paxton ha presentado demandas similares contra las ciudades de Austin y San Antonio por su apoyo a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los tejanos a acceder a abortos. En junio, el 15.º Tribunal de Apelaciones falló a su favor, impidiendo que San Antonio utilizara los fondos que la ciudad había asignado para ayudar a quienes necesitaban viajar fuera del estado para abortar.

Impacto del programa en la comunidad inmigrante de Texas

Después del fallo del martes, Menefee acusó a Paxton de seleccionar cuidadosamente los hechos sobre el programa e ignorar su "claro propósito público". "Estas son personas que viven aquí, trabajan aquí, pagan impuestos y contribuyen diariamente al Condado de Harris", dijo Menefee, quien se presenta a la segunda vuelta por el Distrito Congresional 18. "Garantizar que puedan resolver su situación migratoria fortalece nuestra economía, mantiene unidas a las familias y hace que nuestra comunidad sea más segura".

En una declaración, Menefee y miembros del Tribunal de Comisionados del Condado de Harris acusaron a Paxton de utilizar este programa para reforzar sus credenciales conservadoras durante una acalorada primaria para el Senado de Estados Unidos. "Brindar apoyo legal a los inmigrantes que intentan hacerlo bien nunca fue una preocupación para la Fiscalía General", dijo el comisionado Adrián García. "Eso fue hasta que Ken Paxton decidió postularse para un cargo más alto".

Después de la votación de octubre para asignar fondos para el programa de defensa legal, el comisionado Rodney Ellis dijo en una declaración que era necesario debido al aumento de las redadas de inmigración. "Tener acceso a representación legal no solo mejora los resultados de los casos, sino que también ayuda a mantener unidas a las familias", declaró en un comunicado, según el Houston Chronicle. "En un condado tan diverso como el nuestro, el gobierno local debe intensificar sus esfuerzos para salvaguardar la seguridad, la justicia y a las personas a las que servimos.