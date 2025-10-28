Hondureño que huía de agentes migratorios muere atropellado

VIRGINIA.- Esta foto proporcionada por Henry Castro muestra al hondureño Josué Castro Rivera sosteniendo un teléfono celular en abril de 2021, en Virginia Beach, Virginia. Un hondureño de 24 años que huía de agentes migratorios federales en Virginia murió en una autopista tras ser atropellado por un vehículo.

El fallecimiento de Josué Castro Rivera sigue a incidentes recientes en los que otros tres inmigrantes en Chicago y California fallecieron durante operativos migratorios implementados por el gobierno del presidente Donald Trump.

Castro Rivera se dirigía el jueves a un trabajo de jardinería cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron su vehículo, comentó su hermano Henry Castro.