Distrito de Uvalde retiró su apoyo al jefe de Policía

The Texas Tribune / ProPublica.- Tras el tiroteo masivo de 2022 en la Escuela Primaria Robb, los líderes escolares de Uvalde, Texas, inicialmente planearon defender públicamente al jefe de Policía del distrito, Pete Arredondo, pero los funcionarios optaron por guardar silencio mientras se desarrollaban las investigaciones sobre las acciones policiales, según muestran los registros recientemente publicados.

Arredondo ahora enfrenta cargos penales por la demora en el enfrentamiento de las fuerzas del orden con el pistolero. Los detalles no divulgados previamente se revelaron en más de 25,000 páginas de registros que el distrito ha divulgado en el transcurso de una semana desde el 26 de agosto, tras un año de litigio con medios de comunicación, como ProPublica y The Texas Tribune, que presentaron más de 70 solicitudes de información pública para los registros inmediatamente después del tiroteo.

Los documentos debieron haberse publicado a principios de agosto, cuando los líderes escolares y el condado de Uvalde publicaron originalmente los registros solicitados tras un acuerdo con los medios. Rob Decker, abogado del distrito escolar, admitió en una reunión de la junta el 25 de agosto que su oficina cometió un error al publicar solo una fracción de los archivos. Miembros de la junta, entre ellos Jesse Rizo, quien perdió a su sobrina de 9 años, Jackie Cazares, en el tiroteo, interrogaron a Decker sobre la supervisión de la firma.

"Cuando usamos la palabra ´error´, la usamos con mucha ligereza", dijo Rizo. "Me viene a la mente la palabra ´negligencia´". Sin embargo, el bufete de abogados del distrito podría haber vuelto a no divulgar toda la información solicitada, según Laura Prather, una de las abogadas que representa a las salas de redacción en el litigio de registros. Prather envió una carta el viernes exigiendo al distrito que publicara los archivos restantes, que podrían incluir detalles sobre los problemas de mantenimiento de la escuela con puertas que no cerraban, la indemnización de Arredondo y comunicaciones adicionales entre los funcionarios. Decker, la abogada del distrito, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los repetidos problemas de divulgación del distrito escolar reflejan los errores cometidos por la ciudad de Uvalde el año pasado, cuando los funcionarios no incluyeron al menos 50 videos de cámaras corporales en su primera publicación de registros. Meses después, se apresuraron a divulgarlos todos.

Mientras el bufete de abogados del distrito comenzaba a publicar los registros poco a poco la semana pasada, otro tiroteo acaparó titulares nacionales cuando dos niños murieron y otros 21 niños y adultos resultaron heridos en una escuela católica de Minneapolis. El momento oportuno solo subraya aún más la importancia de publicar los registros de Uvalde lo antes posible, dijo Kelley Shannon, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Información de Texas.

"Muchas veces, los gobiernos piensan que al retrasar o intentar evitar la publicación de los registros, pueden eludir la responsabilidad y evitar las preguntas difíciles", dijo Shannon. Hacerlo solo dificulta la prevención de tragedias similares y obstaculiza la capacidad de las familias para sanar.

"Obtener información cuanto antes es la mejor opción", dijo, "y eso no es lo que hemos visto en torno al tiroteo de Uvalde".

Aunque las organizaciones de noticias habían obtenido previamente de fuentes muchos de los registros que las agencias gubernamentales retuvieron, los documentos recién publicados incluyen comunicaciones internas no divulgadas que ofrecen una visión más profunda del funcionamiento interno del distrito escolar. Sus líderes rara vez han comentado públicamente sobre el tiroteo en los tres años transcurridos desde que dejó 19 estudiantes de primaria y dos maestros muertos.

Entre las nuevas revelaciones, los documentos muestran el debilitamiento del apoyo del distrito a Arredondo, ya que los detalles de la tardía respuesta policial se hicieron públicos en las semanas posteriores al tiroteo.

Los líderes escolares han atribuido durante mucho tiempo su silencio y negativa a divulgar estos registros a las múltiples investigaciones locales, estatales y federales sobre la respuesta policial a la masacre. Esto incluyó una investigación penal por parte del fiscal de distrito de Uvalde que finalmente condujo a la presentación de cargos por poner en peligro a un menor contra Arredondo y otro oficial escolar el año pasado. Ambos han mantenido su inocencia antes del juicio, programado para finales de este año.

Inicialmente, Arredondo recibió la mayor parte de la culpa por la respuesta, aunque una investigación de ProPublica y el Tribune posteriormente descubrió que los oficiales de las agencias estatales y locales trataron erróneamente al tirador como un sujeto atrincherado, en lugar de una amenaza activa, y no tomaron el control de la respuesta.

Tres días después de la tragedia, Steve McCraw, entonces director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, anunció en una conferencia de prensa que Arredondo era responsable de que las fuerzas del orden no confrontaran al pistolero hasta 77 minutos después de su entrada a la escuela.