Rastrean al asesino de Charlie Kirk en EU

OREM, Utah.- El individuo que mató al activista conservador Charlie Kirk y luego desapareció en un bosque seguía prófugo el jueves, mientras que investigadores federales pedían la ayuda del público al difundir fotos de la persona que creen responsable.

Los investigadores obtuvieron pistas, incluyendo la huella de una palma, la huella de un zapato y un rifle de caza de alta potencia encontrado en un área boscosa a lo largo del camino por el que el tirador huyó. Sin embargo, aún no habían nombrado a un sospechoso ni citado un móvil para el asesinato.

La publicación de fotos de una persona con gorra, gafas de sol, camisa negra de manga larga y una mochila, así como una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a un arresto, indica que la policía cree que podría necesitar ayuda del público para resolver el caso. Dos personas que fueron detenidas poco después del ataque del miércoles en la Universidad del Valle de Utah fueron liberadas más tarde, lo que obligó a las autoridades a seguir nuevas pistas sobre una persona de interés distinta.

Durante una conferencia de prensa el jueves con el director del FBI, Kash Patel, las autoridades mostraron un video de una persona corriendo por el techo del edificio desde donde se realizó el tiro, luego bajando al suelo y huyendo hacia el bosque. En el proceso, dicen los funcionarios, el tirador dejó marcas, incluida una huella de palma, que los investigadores esperan puedan proporcionar pistas sobre su identidad.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió la ayuda del público en la búsqueda del tirador.

"Tenemos personas en todo el país tratando de llevar a este perpetrador ante la justicia", dijo, agregando que el FBI había recibido más de 7.000 pistas y tips.

Añadió que están organizando todo para pedir la pena de muerte.

Los llamados directos para el apoyo del público en la conferencia de prensa parecían indicar que la policía pasa apuros para identificar al tirador y localizarlo, un día y medio después del inicio de la búsqueda.

Las autoridades no respondieron preguntas, y Patel no habló en la conferencia de prensa.

Una pista en la investigación fue un rifle de cerrojo Mauser calibre .30 encontrado en una toalla en el bosque. Un cartucho gastado fue recuperado de la cámara, y otras tres balas estaban en el cargador, según información que circulaba entre las agencias policiales y compartida con The Associated Press. El arma y la munición están siendo analizadas por la policía en un laboratorio federal.

Esta imagen sin fecha, proporcionada por el FBI, muestra a una persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk.

HIZO SOLO UN DISPARO

El tirador, que los investigadores creen que se mezcló con la multitud del campus debido a una apariencia de "edad universitaria", efectuó un solo disparo desde el techo donde estaba apostado antes de saltar.

Trump dijo que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil nacional, mientras que el vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, llegaron el jueves por la tarde a Salt Lake City para visitar a la familia de Kirk.

"Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", escribió Vance. "No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno".

El ataúd de Kirk fue trasladado a bordo del avión oficial del vicepresidente, el Air Force Two, de Utah a Phoenix, donde está la sede de su organización Turning Point USA. Trump dijo a periodistas que planea asistir al funeral de Kirk. No se han anunciado detalles.



