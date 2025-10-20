Conductor ferroviario es atropellado por tren

Columbus, Montana / Agencia AP

Las autoridades investigan la muerte de un conductor de tren que fue atropellado por un tren en movimiento el domingo en Montana, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés). El conductor trabajaba para BNSF Railway, indicó la agencia en una publicación en el sitio de redes sociales X. BNSF Railway opera una de las redes ferroviarias de carga más grandes en Estados Unidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana en Columbus, un pueblo de aproximadamente 2.000 personas a 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Billings. De momento, funcionarios de respuesta a emergencias no están seguros de lo que sucedió, aparte de que un individuo estaba entre dos trenes, dijo Nick Jacobs, jefe asistente de Columbus Fire Rescue. Un tren estaba estacionado en una vía y el otro tren se movía en otra vía, explicó.

"Y el que se movía lo golpeó de alguna manera", añadió Jacobs. Jacobs señaló que funcionarios de la NTSB y de la Administración Federal de Ferrocarriles estaban en el lugar.