Abuelo veterano entre las víctimas del tiroteo en iglesia de Michigan

Una de las personas que murió en el ataque a un centro de reuniones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan es recordada como un abuelo que amaba pasar tiempo con su familia.

John Bond, un veterano de la Marina, fue una de las personas que murieron la mañana del domingo, cuando un veterano de la Marina estrelló su camioneta contra la iglesia y comenzó a disparar, según amigos que organizan una recaudación de fondos para la familia.

Bond era muy conocido en la comunidad y amaba el golf y los trenes, según la publicación en GoFundMe.

Las autoridades aún no divulgan los nombres de las cuatro personas fallecidas ni de las ocho —de entre 6 y 78 años— que resultaron heridas y se espera que sobrevivan. Entre los heridos están un padre y su hijo pequeño, según otra publicación en GoFundMe.

Los investigadores federales permanecían en el lugar el martes, mientras maquinaria pesada comenzaba a retirar los escombros de la iglesia, que se incendió y quedó reducida a escombros durante el ataque, ocurrido en el municipio de Grand Blanc, a unos 96 kilómetros (60 millas) al norte de Detroit.

Las autoridades identificaron al atacante como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de la ciudad vecina de Burton. Los investigadores han dado muy pocos detalles sobre él, como qué motivó el ataque o si tenía algún vínculo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona. Sanford, quien murió mientras intercambiaba disparos con dos agentes, creció en un pequeño pueblo no muy lejos de la iglesia.

“Era un hombre de familia. Era un orgulloso Marine. No era él quien hizo eso”, dijo Andy Easton, quien asistió a la escuela con Sanford desde el jardín de infancia hasta la secundaria. “En los hechos lo fue, pero no era él. Eso surgió absolutamente de la nada. No sabía que albergaba esos sentimientos”.

Jeffrey Schaub, obispo de la iglesia de Grand Blanc, dijo en un video publicado el lunes que el ataque ha conmovido a la comunidad.

“Como pueden imaginar, nuestros miembros están bastante conmocionados en espíritu y en cuerpo”, expresó. “Y duele”.

Ha habido grandes muestras de apoyo de diferentes comunidades de fe, señaló. “Fue una lección de humildad ver cuánto bien hay en el mundo hoy y que, sobre todo, todos somos hijos del mismo Padre en el cielo”, manifestó, con voz temblorosa.

Sanford embistió con su camioneta la pared de ladrillo de la iglesia mientras los feligreses estaban reunidos en su interior el domingo por la mañana. Aparentemente, usó gasolina para iniciar el incendio y también tenía dispositivos explosivos, dijo James Dier de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.