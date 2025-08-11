Recibe 12 años de cárcel por asalto armado a banco

Un hombre de Española fue sentenciado a más de 154 meses de prisión federal por robar a un técnico de cajero automático a punta de pistola.

En el sistema federal no existe libertad condicional.

Según los registros judiciales, el 15 de enero de 2022, Michael Cobb, de 42 años, se acercó a un cajero automático que estaba cargando efectivo afuera de un Century Bank en Española, Nuevo México. Cobb le apuntó con una pistola y le exigió los botes de efectivo. Después de que el cajero retrocediera, Cobb tomó los botes, disparó cerca del cajero automático, regresó para agarrar dos botes más y se marchó.

La Policía de Española utilizó tecnología de lectura de matrículas para identificar el Chevrolet Sonic rojo utilizado en el robo. El vehículo estaba registrado a nombre de la residencia familiar de Cobb en Ohkay Owingeh. Los investigadores compararon las imágenes de vigilancia con las de Cobb . El 19 de enero de 2022, la Policía Tribal de Pojoaque localizó el vehículo en el Casino Buffalo Thunder. Cobb intentó huir, pero fue arrestado tras una breve persecución. Los agentes recuperaron dinero en efectivo que coincidía con las denominaciones robadas en el momento de su arresto.

El 26 de noviembre de 2024, Cobb se declaró culpable de robo a un banco con un arma peligrosa y de usar, portar y blandir un arma de fuego durante y en relación con un delito violento. Tras su liberación, Cobb cumplirá tres años de libertad supervisada.

El fiscal estadounidense Ryan Ellison y Philip Russell, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo de Albuquerque del Buró Federal de Investigaciones, hicieron el anuncio.

La Agencia Residente de Santa Fe de la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque investigó este caso con la colaboración de los Departamentos de Policía de Española y de Pueblo de Pojoaque. La fiscal federal adjunta Kimberly Bell estuvo a cargo del caso.