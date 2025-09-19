Ampliará Hyundai planta en Georgia

Hyundai Motor Group confirmó el jueves que seguirá adelante con los planes previamente anunciados de expandir su planta en Georgia, solo semanas después de que una redada de inmigración retrasara el inicio de una planta de baterías para vehículos eléctricos en el sitio.

Como parte de una estrategia de inversión más amplia, Hyundai dijo que gastará 2.700 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción en el sitio de Ellabell en 200.000 vehículos durante los próximos tres años, alcanzando un total de 500.000 vehículos al año.

La compañía anunció por primera vez la expansión en marzo durante la inauguración de la planta al oeste de Savannah, y había dicho en agosto que invertiría 5.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos en general. Pero la redada, que incluyó arrestos de más de 300 ciudadanos surcoreanos, generó dudas sobre si la nación asiática seguiría invirtiendo en Estados Unidos.

La compañía indicó que ahora planea producir 10 modelos de vehículos eléctricos e híbridos de gasolina-eléctricos en Georgia, en comparación con los dos actuales que la planta ha estado ensamblando mientras aumenta la producción. Hyundai dice que todavía está en camino de expandir la producción mundial a 5,6 millones de vehículos al año para 2030. El fabricante de automóviles prometió que el 60% de esos vehículos serán eléctricos o híbridos, con ventas dirigidas a Corea del Sur, América del Norte y Europa.

Hyundai señaló que planea fabricar más del 80% de los vehículos vendidos en Estados Unidos de manera doméstica para 2030, aumentando el contenido doméstico total del 60% al 80%. Por primera vez, los vehículos incluirían una camioneta de tamaño mediano, una clase de vehículo clave en el mercado estadounidense. La compañía ya fabrica el modelo Santa Cruz, una camioneta compacta de cuatro puertas, que comenzó a vender en 2021.

El CEO de Hyundai, José Muñoz, ha dicho que la redada de inmigración retrasará la apertura de la planta de baterías al menos dos o tres meses. El portavoz Michael Stewart sostuvo el jueves que la instalación abrirá en la primera mitad de 2026.

Tanto los ejecutivos de Hyundai como los funcionarios de Georgia han estado tratando de calmar la situación desde la redada, que se convirtió en una disputa diplomática entre Corea del Sur y Estados Unidos.

El gobernador republicano Brian Kemp dijo a los periodistas el martes, en una ceremonia que marcaba el inicio de la construcción de una planta de vehículos eléctricos de Rivian Automotive, que sigue confiando en que las ventajas comerciales de Georgia "prevalecerán" en términos de inversión extranjera. La redada incluso podría facilitar que los empleados surcoreanos obtengan más fácilmente permiso legal para ayudar a construir y operar instalaciones en Estados Unidos, dijo.

"He tenido buenas conversaciones con empresas que están aquí haciendo negocios en Georgia, empresas que están buscando hacer negocios aquí", aseveró Kemp. "Y he tenido buenas conversaciones con personas en la Casa Blanca sobre el tema de las visas".

Brent Stubbs, el director administrativo del sitio de Ellabell, escribió en un artículo de opinión publicado el miércoles en The Atlanta Journal-Constitution que la compañía sigue comprometida con Georgia.