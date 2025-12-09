Construirán ´puerto del futuro´ en Donna, Tx.

DONNA, Texas.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Servicios Generales (GSA) y la Ciudad de Donna firmaron un acuerdo histórico para la expansión del Puerto de Entrada Terrestre de Donna , una obra considerada el "puerto del futuro" por su tecnología de inspección no intrusiva y capacidad para procesar tráfico comercial en ambas direcciones.

El Acuerdo de Aceptación de Donaciones, firmado este martes, autoriza el inicio de la fase de construcción del proyecto, valorado en más de $62 millones de dólares —la inversión más grande de su tipo en la historia de la ciudad—.

"Hemos alcanzado un hito importante gracias a años de planificación y colaboración", declaró Diane J. Sabatino, subcomisionada ejecutiva interina de la CBP. "Nuestra sólida colaboración conducirá a la exitosa finalización de este puerto modelo".

¿Qué implica el acuerdo para el Puerto de Donna?

Por su parte, Michael Rigas, administrador interino de la GSA, destacó que el proyecto "generará ahorros significativos para los contribuyentes, garantizará infraestructura segura y apoyará a los trabajadores estadounidenses".

Detalles sobre la inversión y la construcción del puerto

El alcalde de Donna, David Moreno, calificó el acuerdo como "un momento decisivo" que "eleva a la región al escenario mundial como un centro de conexión y cooperación internacional".

Las nuevas instalaciones incluirán áreas de inspección norte y sur para vehículos comerciales, agilizando el cruce de mercancías y fortaleciendo la seguridad fronteriza.