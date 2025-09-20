Lluvias azotan el sur de California

Inundaciones y deslaves que arrastraron árboles y rocas sepultaron carreteras, dañaron viviendas y atraparon a conductores durante 10 horas después que varias comunidades del sur de California fueran azotadas por fuertes lluvias, informaron el viernes las autoridades.

Las autoridades rescataron a 10 personas que viajaban en al menos seis vehículos que quedaron varados en la carretera estatal 38 en el área de Jenks Lake, cerca del Bosque Nacional de San Bernardino, informó el distrito de bomberos. La ruta es estrecha y serpentea a través de imponentes árboles por la ladera de la montaña, uniendo a varias ciudades al este de Los Ángeles con el poblado turístico de Big Bear Lake.

No hubo heridos ni se reportan personas desaparecidas, dijo el viernes Christopher Prater, oficial de información pública del Departamento de Bomberos del Condado San Bernardino.

Los deslaves afectaron a las pequeñas comunidades montañosas de Forest Falls, Oak Glen y Potato Canyon, en el condado San Bernardino, informó en un comunicado el distrito de protección contra incendios del condado. En una vivienda en Forest Falls había gigantescos troncos de árboles que fueron arrojados a su patio; estaban apilados tan alto que alcanzaban el techo.

Forest Falls, un pequeño poblado justo al lado de la Ruta 38, fue afectado por deslaves hace tres años. Eso ocurrió apenas dos años después de que varios incendios forestales arrasaran el área, dejando cicatrices de quemaduras, o áreas con poca vegetación para retener la tierra.

Intensas lluvias azotaron la comunidad durante más de una hora el jueves por la tarde, cuando los remanentes de la tormenta tropical Mario llegaron a la región montañosa, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Kael Steel dijo a KNBC-TV que conducía cuesta abajo por la montaña desde la comunidad de Big Bear para dirigirse a un parque de diversiones cuando la lluvia comenzó a caer.

"De repente empezamos a ver rocas y cosas cayendo por el lado de la montaña", detalló.

Steel agregó que los conductores de otros autos que daban la vuelta le comentaron que la carretera estaba bloqueada. Así que regresó montaña arriba, pero quedó bloqueado de nuevo. Dijo que al dar la vuelta una vez más, la carretera que había cruzado 30 segundos antes había desaparecido.

"Ya no hay carretera allí", dijo. La vía seguía cerrada el viernes por la mañana, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de California.

Los equipos de evaluación de daños planearon evaluar las áreas de la ladera impactadas por los deslaves para determinar el alcance de los daños.

"La comunidad obviamente ha sido impactada de manera bastante significativa", dijo Prater. "Aún no sabemos qué tan grave es".

Se pronostican más tormentas para el viernes, por lo que las autoridades de bomberos del condado de San Bernardino pidieron a los residentes que se mantuvieran alerta. Asimismo, se ha establecido una advertencia de evacuación para las comunidades montañosas que ya habían sido impactadas por la tormenta del jueves.

El jueves, Forest Falls vio caer 3,8 centímetros (1,5 pulgadas) de lluvia en una hora, y otros 1,3 centímetros (media pulgada) después de eso, mucho más de lo que la árida región del sur de California suele registrar, dijo Kyle Wheeler, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

La lluvia también cayó mucho más rápido, destacó Wheeler, agregando que las tasas de precipitación para tormentas eléctricas de verano en la región suelen ser de alrededor de 1,3 centímetros (media pulgada) por hora.