Inundaciones en Texas: tragedia en el condado Kerr

Muchas de las voces son frenéticas y desesperadas. Algunas son firmes y calmadas en medio de un peligro creciente y aterrador, y en algunos casos, un destino ineludible.

Provenían de familias acurrucadas en los tejados para escapar de las aguas crecientes y turbulentas, madres aterrorizadas por el bienestar de sus hijos y gente que escuchó a personas pedir ayuda a gritos en la oscuridad mientras se aferraban a las copas de los árboles.

Un hombre atrapado en lo alto de un árbol que comenzaba a romperse bajo la presión de las aguas de la inundación pidió a los despachadores de emergencia un rescate en helicóptero que nunca llegó.

Sus súplicas estaban entre más de 400 llamadas de auxilio en todo el condado Kerr, en Texas, el verano pasado, cuando devastadoras inundaciones golpearon la madrugada del 4 de julio. Las grabaciones de las llamadas al 911 fueron publicadas el viernes.

¿Cómo ocurrieron las inundaciones en Texas?

El volumen abrumador de llamadas desbordó a dos despachadores de emergencia del condado de guardia en la región montañosa de Texas mientras las inundaciones catastróficas inundaban cabañas y campamentos juveniles a orillas del río Guadalupe.

“Hay agua subiendo superrápido, no podemos salir de nuestra cabaña”, dijo un consejero de campamento a un despachador por encima de los gritos de los campistas en el fondo. “No podemos salir de nuestra cabaña, entonces, ¿cómo llegamos a los botes?”.

Asombrosamente, todos en la cabaña y el resto de los campistas en Camp La Junta fueron rescatados.

Las inundaciones mataron al menos a 136 personas en todo el estado durante el fin de semana feriado por el Día de la Independencia, incluidas al menos 117 solo en el condado Kerr. La mayoría eran de Texas, pero otros provenían de Alabama, California y Florida, según una lista publicada por las autoridades del condado.

Una mujer pidió ayuda mientras el agua se acercaba a su casa cerca de Camp Mystic, un campamento de verano centenario para niñas, donde murieron 25 campistas y dos consejeros adolescentes.

“Estamos bien, pero vivimos a una milla de Camp Mystic y dos niñas pequeñas bajaron por el río. Y hemos llegado a ellas, pero no estoy segura de cuántas más están allá afuera”, dijo con voz temblorosa.

Un portavoz de los padres de los niños y consejeros que murieron en Camp Mystic declinó comentar sobre la publicación de las grabaciones.

Detalles confirmados sobre el rescate en Camp Mystic

Las llamadas provenían de personas en tejados y en árboles. Muchos residentes en la región montañosa de Texas, duramente golpeada, han dicho que fueron tomados por sorpresa y no recibieron ninguna advertencia cuando las inundaciones sobrepasaron el río Guadalupe. Los líderes del condado Kerr han enfrentado escrutinio sobre si hicieron lo suficiente en ese momento. Dos funcionarios dijeron a los legisladores de Texas este verano que estaban dormidos durante las horas iniciales de la inundación, y un tercero estaba fuera de la ciudad.

Utilizando grabaciones de comunicaciones de los primeros en responder, advertencias del servicio meteorológico, videos de sobrevivientes y testimonios oficiales, The Associated Press armó una cronología del caótico esfuerzo de rescate. La AP fue uno de los medios que presentó solicitudes de información pública para que se publicaran las grabaciones de las llamadas al 911.

Muchas personas fueron rescatadas con botes y vehículos de emergencia. Algunas súplicas desesperadas provenían de personas que se alejaban flotando en casas rodantes. Algunos sobrevivientes fueron encontrados en árboles y en tejados.

Pero algunas de las llamadas publicadas el viernes provenían de personas que no sobrevivieron, dijo el jefe de policía de Kerrville, Chris McCall, quien advirtió que el audio era inquietante.

“El árbol en el que estoy está empezando a inclinarse y va a caer. ¿Hay un helicóptero cerca?”, dijo calmadamente Bradley Perry, un bombero, a un despachador, agregando que vio a su esposa, Tina, y su casa rodante ser arrastradas.

“Probablemente me quedan tal vez cinco minutos”, dijo.

Bradley Perry no sobrevivió. Su esposa fue encontrada más tarde aferrada a un árbol, aún con vida.

Impacto en la comunidad tras las inundaciones en el condado Kerr

En otra llamada desgarradora, una mujer que se hospedaba en una comunidad de cabañas junto al río dijo a un despachador que el agua estaba inundando su sitio.

“Nos estamos inundando, y tenemos personas en cabañas a las que no podemos llegar”, dijo. “Nos estamos inundando casi hasta el techo”.

La persona que llamó habla lenta y deliberadamente. Las voces tenues de lo que parecen ser niños se pueden escuchar en el fondo.

Algunas personas llamaron varias veces, subiendo cada vez más alto en las casas para informar a los rescatistas dónde estaban y que sus situaciones se volvían más graves. Las familias llamaron desde los segundos pisos, luego los áticos, luego los tejados, a veces en el transcurso de 30 o 40 minutos, revelando cuán rápido y cuán alto subieron las aguas.

A medida que comenzaba a amanecer, el volumen de llamadas aumentó, con personas avisando de sobrevivientes en árboles o atrapados en tejados, o autos flotando río abajo.

Britt Eastland, el codirector de Camp Mystic, pidió que se llamara a la Guardia Nacional, diciendo que hasta 40 personas allí estaban desaparecidas. “Estamos sin electricidad. Apenas tenemos servicio de celular”, dijo.

Las grabaciones del 911 muestran que familiares y amigos que no estaban allí y aquellos que ya estaban a salvo llamaron para pedir ayuda para sus seres queridos atrapados en la inundación.

Una mujer dijo que un amigo, un anciano, estaba atrapado en su casa con agua hasta la cabeza. Se dio cuenta de que su teléfono se cortó mientras hablaba con un operador del 911.

Los despachadores dieron consejos y consuelo. Abrumados por las interminables llamadas, los despachadores intentaban consolar a los que llamaban aterrorizados, pero se veían obligados a pasar al siguiente. Aconsejaron a muchos de los que estaban atrapados que subieran a sus tejados o corrieran a terrenos más altos. En algunas llamadas, se podían escuchar niños gritando en el fondo.

“Hay agua por todas partes, no podemos movernos. Estamos arriba en una habitación y el agua está subiendo”, dijo una mujer que llamó desde Camp Mystic.

La misma mujer llamó más tarde.

“¿Cómo llegamos al techo si el agua está tan alta? ¿Pueden ya enviar a alguien aquí? ¿Con los botes?”.

Preguntó al despachador cuándo llegaría la ayuda.

“No lo sé”, respondió el despachador. “No lo sé”.