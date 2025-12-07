Víctimas llamaron al 911 pidiendo auxilio

En un instante, voces frenéticas abrumaron a los dos despachadores de emergencia del condado que estaban de servicio en Texas Hill Country mientras inundaciones catastróficas inundaban cabañas y campamentos juveniles a lo largo del río Guadalupe.

Un bombero aferrado a un árbol vio a su esposa arrastrada. Una familia atravesando el techo, esperando ser rescatada. Una mujer llama desde un campamento femenino, con el agua arremolinándose y sin saber cómo escapar.

Sus súplicas llenas de pánico estuvieron entre las más de 400 llamadas de ayuda en todo el condado de Kerr el verano pasado cuando se produjeron inundaciones inimaginables durante la noche del feriado del 4 de julio, según grabaciones de las llamadas publicadas el viernes.

"El agua se está llenando rapidísimo, no podemos salir de nuestra cabaña", le dijo un monitor del campamento a un operador por encima de los gritos de los campistas de fondo. "No podemos salir de nuestra cabaña, así que ¿cómo llegamos a los botes?"

Increíblemente, todos en la cabaña y el resto de campistas en el Campamento La Junta fueron rescatados.

Las inundaciones causaron la muerte de al menos 136 personas en todo el estado durante el fin de semana festivo, incluyendo al menos 117 solo en el condado de Kerr. La mayoría eran de Texas, pero otros provenían de Alabama, California y Florida, según una lista publicada por las autoridades del condado.

Una mujer pidió ayuda cuando el agua se acercó a su casa cerca de Camp Mystic, un campamento de verano para niñas de un siglo de antigüedad, donde murieron 25 campistas y dos consejeras adolescentes.

"Estamos bien, pero vivimos a una milla del Campamento Mystic y dos niñas pequeñas vinieron río abajo. Ya las encontramos, pero no sé cuántas más hay por ahí", dijo con voz temblorosa.

Un portavoz de los padres de los niños y los consejeros que murieron en Camp Mystic se negó a hacer comentarios sobre la publicación de las grabaciones.

Las llamadas vinieron de personas en los tejados y en los árboles.

Muchos residentes de la región montañosa de Texas, gravemente afectada, afirman que fueron sorprendidos y no recibieron ninguna advertencia cuando las inundaciones desbordaron el río Guadalupe. Los líderes del condado de Kerr han sido objeto de escrutinio sobre si actuaron lo suficiente de inmediato. Dos funcionarios informaron a los legisladores texanos este verano que estaban dormidos durante las primeras horas de la inundación, y un tercero se encontraba fuera de la ciudad.

Utilizando grabaciones de comunicaciones de los servicios de emergencia, alertas del servicio meteorológico, videos de sobrevivientes y testimonios oficiales, The Associated Press recopiló una cronología del caótico rescate. AP fue uno de los medios que presentó solicitudes de información pública para la publicación de las grabaciones de las llamadas al 911.

Muchas personas fueron rescatadas por embarcaciones y vehículos de emergencia. Se escucharon algunas súplicas desesperadas de personas que se alejaban flotando en autocaravanas. Se encontraron sobrevivientes en árboles y tejados.

Pero algunas de las llamadas publicadas el viernes provienen de personas que no sobrevivieron, dijo el jefe de policía de Kerrville, Chris McCall, quien advirtió que el audio es inquietante.

"El árbol en el que estoy se está inclinando y se va a caer. ¿Hay algún helicóptero cerca?", le dijo tranquilamente Bradley Perry, bombero, a un operador, añadiendo que vio a su esposa, Tina, y su autocaravana arrastrados por el agua.

"Probablemente me quedan unos cinco minutos", dijo.

Bradley Perry no sobrevivió. Su esposa fue encontrada más tarde aferrada a un árbol, aún con vida.

Moviéndonos cada vez más alto para sobrevivir

En otra llamada desgarradora, una mujer que se alojaba en una comunidad de cabañas junto al río le dijo a un operador que el agua estaba inundando su edificio.

"Estamos inundados, y hay gente en cabañas a las que no podemos acceder", dijo. "Estamos inundando casi hasta la cima".

La persona que llama habla despacio y con calma. Se oyen de fondo las débiles voces de lo que parecen ser niños.

Algunas personas volvieron a llamar varias veces, subiendo cada vez más alto en las casas para avisar a los rescatistas dónde estaban y que su situación se estaba agravando. Las familias llamaron desde segundos pisos, luego áticos, luego tejados, a veces en el transcurso de 30 o 40 minutos, revelando la velocidad y la altura del agua.

A medida que amanecía, el volumen de llamadas aumentó: la gente informaba de sobrevivientes en los árboles o atrapados en los techos, o de automóviles flotando río abajo.

Britt Eastland, codirector del Campamento Mystic, solicitó la intervención de búsqueda y rescate y la intervención de la Guardia Nacional, afirmando que había hasta 40 personas desaparecidas. "No tenemos electricidad. Apenas tenemos señal de celular", dijo.

Las grabaciones del 911 muestran que familiares y amigos que estaban fuera del desastre en desarrollo y aquellos que lograron llegar a un lugar seguro llamaron para pedir ayuda para sus seres queridos atrapados en la inundación.