Interceptan plaga en envío de productos

TUCSON, Arizona

Especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el Puerto de San Luis hicieron un descubrimiento significativo al interceptar una plaga identificada como Osbornellus salsus. Este hallazgo marca la primera vez que se identifica esta especie en Estados Unidos.

El descubrimiento fue realizado por especialistas agrícolas de la CBP durante una inspección rutinaria de un cargamento de radicchio procedente de México. Se recolectó un espécimen y se envió a un entomólogo del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Protección Vegetal y Cuarentena. El Servicio Nacional de Identificación del USDA confirmó que el insecto era Osbornellus salsus y lo verificó como la primera intercepción en el país.

El Osbornellus salsus es un tipo de cicadélido, un insecto que se alimenta de plantas succionando la savia de hierbas, árboles y arbustos. Se sabe que algunos cicadélidos transmiten diversas enfermedades y patógenos vegetales, lo que representa una amenaza potencial para la agricultura estadounidense.

De acuerdo con el protocolo, el cargamento de radicchio fue resguardado y devuelto a México.

"Los especialistas agrícolas de la CBP están altamente capacitados para detectar plagas dañinas. Realizan un excelente trabajo al determinar la admisibilidad de productos agrícolas", afirmó Guadalupe Ramírez, Directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Tucson.

"Tenemos una excelente relación de trabajo con nuestros socios del USDA y juntos protegemos al país de diversas amenazas dinámicas y en constante evolución, como las plagas invasoras que podrían perjudicar los recursos agrícolas de Estados Unidos".

Los especialistas agrícolas de la CBP cuentan con amplia experiencia en ciencias biológicas e inspección agrícola. Puede encontrar más información sobre esta carrera en: http://www.cbp.gov/border-security/protecting-agriculture .

