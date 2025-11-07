Inmigrante de México pronto será deportado

MADISON, Wisconsin.- Un inmigrante de México que fue arrestado después de que una jueza en Wisconsin supuestamente lo ayudó a eludir a los agentes federales fue sentenciado a tiempo cumplido por reingresar ilegalmente a Estados Unidos y pronto será deportado, según su abogado.

Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, ha pasado casi siete meses en la cárcel desde que fue arrestado fuera del tribunal del condado Milwaukee. Se declaró culpable en septiembre de reingresar ilegalmente al país después de llegar a un acuerdo con los fiscales para no luchar contra la deportación. Los fiscales, a cambio, acordaron recomendar una sentencia de tiempo cumplido.

La jueza federal de distrito, Pamela Pepper, dictó la sentencia durante una audiencia el miércoles en Milwaukee, advirtiéndole que enfrentaría penas más severas si alguna vez regresa.

"Espero mucho que puedas encontrar una manera de ganarte la vida en casa en lugar de regresar aquí", le dijo a Flores.

Su abogado, Martin Pruhs, dijo en un correo electrónico a The Associated Press el jueves que Flores se encuentra actualmente bajo custodia en la cárcel del condado Dodge en Juneau, Wisconsin, esperando la deportación en "un futuro cercano". El abogado declinó hacer más comentarios.

Hablando a través de un traductor durante la audiencia de sentencia, Flores se disculpó por ingresar a Estados Unidos, dijo que estaba agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en el país y prometió no regresar nunca.

Flores está en el centro de acusaciones que podrían enviar a la cárcel a la jueza del condado Milwaukee, Hannah Dugan. Los fiscales alegan que Dugan lo ayudó en abril a evadir a los agentes de inmigración que buscaban detenerlo mientras se presentaba a una audiencia por cargos estatales no relacionados en su sala de audiencias.

La posterior acusación de Dugan por cargos de obstrucción y ocultamiento ha intensificado el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y su administración y las autoridades locales sobre la amplia represión de la inmigración del republicano. Los demócratas han acusado a la administración Trump de intentar hacer un ejemplo de Dugan para frenar la oposición judicial a la represión.

Flores creció cerca de Michoacán, México, y trabajó como pescador y cazador de ranas con su padre, según un memorando previo a la sentencia. Las ancas de rana son un manjar en la región, según el memorando.

Decidió buscar una vida mejor para sí mismo y cruzó a Estados Unidos desde Nogales, México, en 2013 a los 18 años. El grupo de migrantes con el que se unió fue detenido y deportado inmediatamente después de cruzar la frontera.

Unos días después, reingresó al país y se perdió en el desierto de Arizona durante un mes antes de encontrar un transporte hacia Milwaukee para unirse a sus familiares allí. Pasó unos 12 años trabajando en una serie de restaurantes y camiones de comida.

Los fiscales estatales lo acusaron en marzo de tres cargos de agresión menor después de que supuestamente se peleó con su compañero de cuarto. Los agentes de inmigración de Estados Unidos se enteraron de que estaba en el país ilegalmente después de que la cárcel del condado Milwaukee enviara sus huellas dactilares a las bases de datos federales, según documentos judiciales.