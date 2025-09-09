Acusan a inmigrante de arrollar y matar a peatón

HOUSTON, Texas.- Un inmigrante hondureño identificado como Yimy Ulloa-Padilla, de 20 años, fue acusado de atropellar y matar a un peatón en Houston y darse a la fuga sin auxiliar a la víctima.

El hecho ocurrió la noche del viernes 5 de septiembre en la cuadra 9300 de Country Creek Drive, donde murió Ricky Ornelas, un hombre hispano de 34 años.

De acuerdo con las autoridades, Ulloa presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. Fue detenido dos horas después del incidente en una gasolinera, a tres millas de la escena, con marihuana en su posesión. El vehículo mostraba daños y rastros de sangre en la parte frontal.

Durante su primera audiencia en la corte del condado Harris, el acusado compareció con ayuda de un intérprete. La Fiscalía señaló que enfrenta cargos por no detenerse ni prestar ayuda tras un accidente que resultó en una muerte, un delito que puede implicar entre 2 y 20 años de prisión y hasta 10 mil dólares en multas.

Ulloa ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y, según ICE, fue liberado sin verificación de antecedentes. Tras su arresto, la agencia emitió una orden de detención migratoria.

Expertos en derecho penal e inmigración consultados explicaron que el proceso podría derivar en deportación y que los cargos podrían endurecerse conforme avance la investigación.