Reciben con protestas a agentes de inmigración

SAN FRANCISCO.- Agentes federales de inmigración fueron recibidos con protestas el jueves en el Área de la Bahía de San Francisco mientras se dirigían a una isla artificial de propiedad gubernamental de un siglo de antigüedad que alberga una base de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron a llegar a la Isla de la Guardia Costera para apoyar los esfuerzos federales contra la inmigración ilegal. La Guardia Costera forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, junto con el CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un comunicado proporcionado a los medios de comunicación por la Guardia Costera afirmó que "a través de un enfoque integral del gobierno, estamos aprovechando nuestras autoridades y capacidades únicas para detectar, disuadir e interceptar a extranjeros ilegales, narco-terroristas e individuos con intenciones de terrorismo u otras actividades hostiles antes de que lleguen a nuestra frontera".

El presidente Donald Trump anunció el jueves el retiro de un plan para mandar más agentes federales a San Francisco después de hablar con el alcalde. No estaba claro si el presidente estaba cancelando el despliegue de la Guardia Nacional o suspendiendo los operativos contra la migración por parte de agentes de la CBP.

La Base Alameda proporciona una variedad de servicios para las actividades de la Guardia Costera a lo largo de la Costa Oeste.

La isla fue construida en parte para abordar problemas de saneamiento en Alameda a través de un canal de marea propuesto en 1873. Para 1918, la isla construida utilizando lodo recuperado del dragado estaba lista para ser ocupada. Su primer inquilino fue la Compañía de Construcción Naval de San Francisco, que fabricó dos barcos antes de cerrar en 1921.

La Guardia Costera llegó por primera vez a la isla en 1926 cuando estableció una base allí. Utilizó el terreno para varios propósitos, incluido un centro de entrenamiento establecido en la década de 1940 y cerrado en 1982. Ese año, se estableció el Centro de Apoyo Alameda y la isla fue renombrada como Isla de la Guardia Costera.

En febrero de 2012, la Guardia Costera estableció la Base Alameda en la isla, combinando varias operaciones existentes para establecer departamentos en la base.

Según el documento oficial de 2016, la Isla de la Guardia Costera emplea a más de 1.200 personas durante la jornada laboral, incluidos militares en servicio activo, reservistas, civiles, contratistas y personal ocasional.

La isla tiene un perímetro de aproximadamente 2 kilómetros (1,25 millas).

Es la base de cuatro buques de seguridad nacional: barcos que miden 127 metros (418 pies) de largo y 16 de ancho (54 pies), con una velocidad máxima de más de 28 nudos, un alcance de 12.000 millas náuticas, resistencia de hasta 90 días y capacidad para una tripulación de hasta 170 personas, según la Guardia Costera.

Uno de ellos regresó recientemente de un despliegue en el Ártico de más de 21.000 millas náuticas.

Isla artificial fue formada en 1913

