Advierte PF sobre desinformación en redes para cruzar a EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos advirtió que en redes sociales prolifera información falsa sobre llegar fácilmente a Estados Unidos por la frontera con México.

Roberto Domínguez Jr, subjefe en funciones de la Patrulla Fronteriza, aseveró a medios que mucha gente está creyendo que puede llegar fácilmente a Estados Unidos por dicha desinformación.

"Circulan mensajes en WhatsApp, en TikTok y en otras plataformas que dicen que la frontera ´está abierta´. Eso no es cierto. La frontera de Estados Unidos está cerrada", indicó.

"Muchos de esos videos que se comparten son antiguos, de hace varios años, pero los presentan como si fueran actuales. Quiero que quede claro: en este momento no hay asilo disponible si se ingresa de manera irregular. Si entran cruzando la frontera entre los puertos de entrada, esa entrada es ilegal.

Domínguez destacó que no se están otorgando permisos ni protecciones temporales. Por el contrario, esas personas enfrentan cargos criminales.

"Antes se les acusaba solo por ´entrada ilegal´. Ahora también se presentan cargos adicionales, como no haberse presentado en un puerto de entrada autorizado", señaló.

De acuerdo con Domínguez, la estrategia de los traficantes es utilizar todas las redes sociales posibles. Publican videos de hace dos o tres años como si fueran actuales, haciéndoles creer que podrán entrar fácilmente a Estados Unidos y recibir apoyo.