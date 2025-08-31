Acusan a dos civiles en derrame en Pearl Harbor

HONOLULU, Hawai.-

Un jurado investigador acusó formalmente a dos trabajadores civiles de hacer que la Marina proporcionara al Departamento de Salud de Hawai información falsa sobre el combustible de aviación que se vertió de una instalación de almacenamiento en Pearl Harbor antes de que se filtrase después al agua potable y enfermara a 6.000 personas en el Día de Acción de Gracias de 2021. Son las primeras acusaciones derivadas del vertido de combustible que enfureció a residentes, legisladores y miembros del servicio militar y sus familias. El ejército decidió cerrar los envejecidos tanques de combustible de la época de la Segunda Guerra Mundial después del incidente.