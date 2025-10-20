Preocupa el costo de la electricidad

De alguna manera, Trump ha hecho que los problemas de inflación sean más difíciles al elegir cancelar la financiación para proyectos de energía renovable e imponer aranceles sobre el equipo necesario para fábricas y plantas de energía. Esos costos adicionales están llegando antes de la anticipada construcción de centros de datos para IA que podrían aumentar aún más los precios sin más construcción. Aunque el 36% ve la electricidad como una preocupación importante, hay algunos que aún no sienten una presión financiera seria. En la encuesta, el 40% identificó los costos de electricidad como un estrés "menor", mientras que el 23% dijo que sus facturas de servicios públicos "no son una fuente" de estrés. Kevin Halsey, de 58 años, de Normal, Illinois, dijo que sus facturas mensuales de electricidad solían ser de 90 dólares durante el verano porque tenía paneles solares, pero desde entonces han subido a 300. Halsey, que trabaja en telecomunicaciones, votó por los demócratas en las elecciones presidenciales del año pasado y describió la economía actual como "una porquería". "Tengo que ser pesimista", dijo. "No veo que esto mejore".