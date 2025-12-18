Fallecido en incidente con agente recibió tres disparos

Un resumen del incidente publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el miércoles revela que un agente de la Patrulla Fronteriza disparó tres veces a un hombre mexicano de 31 años el 11 de diciembre.

El resumen dice que el tiroteo ocurrió a las 4:18 p. m. de ese día mientras los agentes asignados al Destacamento de Operaciones Especiales del Sector del Valle del Río Grande estaban realizando una aplicación de la ley específica aproximadamente a seis millas al oeste del Puerto de Entrada de la Ciudad de Río Grande.

Los agentes observaron a varias personas caminando hacia el norte con ropa de camuflaje. A las 16:14, los agentes se acercaron al grupo y se identificaron como agentes de la USBP, según el resumen del incidente.

CBP dijo que el grupo intentó huir a México cuando un agente de la Patrulla Fronteriza no identificado intentó detener a un hombre.

A las 4:18 p. m., el agente comunicó por radio que se encontraba en una pelea y necesitaba ayuda. El agente informó que mantuvo un forcejeo con el hombre durante dos minutos y finalmente disparó su arma de fuego, proporcionada por la CBP, según el resumen del incidente. El hombre recibió tres heridas de bala en total.

Otros agentes acudieron al área y a las 5:25 p.m. solicitaron servicios médicos de emergencia, aplicaron sellos torácicos e iniciaron la reanimación cardiopulmonar.

El personal de EMS del condado de Starr llegó a las 4:37 p. m. y transportó al hombre al Hospital del condado de Starr en Rio Grande City.

El hombre de 31 años, que no ha sido identificado, fue declarado muerto a las 5:08 p.m.

El resumen del incidente no dice si los otros dos hombres regresaron a México o si fueron detenidos.

Los Rangers de Texas lo están investigando mientras la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP lo está revisando.