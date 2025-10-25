Camión intenta embestir base de Guardia Costera

Un chofer de camión que se echó en reversa hacia una base de la Guardia Costera en el área de la bahía de San Francisco —sitio de protestas previas contra agentes federales de inmigración— fue baleado por agentes y resultó herido, informaron autoridades el viernes.

El conductor fue detenido para practicarle una evaluación de salud mental tras "intentar convertir el vehículo en un arma para embestir la Base Alameda de la Guardia Costera" el jueves por la noche, según publicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la red social X. Un transeúnte fue alcanzado por un fragmento y recibió tratamiento en un hospital antes de ser dado de alta, se añade en el comunicado.

Ningún miembro de la Guardia Costera resultó herido, se indicó. Los agentes emitieron "varias órdenes verbales" para que el conductor se detuviera, pero no hizo caso y "aceleró repentinamente hacia atrás a gran velocidad directamente hacia ellos", señala el texto.

"Cuando las acciones del vehículo representaron una amenaza directa para la integridad del personal de la Guardia Costera y de seguridad, los agentes policiales efectuaron varios disparos para defenderse", agregó.

El conductor fue herido en el estómago y se prevé que sobreviva, según el comunicado. El DHS no especificó si fue baleado.

El FBI ya investiga el caso. "En este momento, el incidente parece ser aislado, y no se conoce de ninguna amenaza actual para el público", manifestó en un comunicado Cameron Polan, portavoz del FBI en San Francisco. Hasta el momento no se han divulgado más detalles.

Un video de la escena mostraba lo que parecía ser un camión U-Haul para mudanzas que intentaba retroceder hacia la base. "U-Haul colabora con las fuerzas del orden para satisfacer cualquier necesidad de investigación que tengan", expresó en un comunicado Jeff Lockridge, portavoz de la compañía.

Previamente el jueves, un grupo de manifestantes se reunió en la isla. Muchos de ellos coreaban himnos y portaban carteles que rezaban: "Protejamos a nuestros vecinos", y "No al ICE y a los soldados en la bahía", en referencia a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y la Guardia Nacional.

Horas antes, el presidente Donald Trump canceló un incremento previsto en el número de agentes federales en San Francisco para combatir la delincuencia. El alcalde Daniel Lurie y el gobernador Gavin Newsom dijeron que emplazarlos era innecesario porque los delitos han disminuido.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzaron a arribar a la base de la Guardia Costera de la región el jueves por la mañana para un posible aumento en las medidas de control migratorio, un movimiento que atrajo a varios cientos de manifestantes.

Trump indicó que dio marcha atrás después de hablar con el alcalde y varios líderes empresariales destacados, los cuales dijeron estar trabajando arduamente para acabar con la delincuencia en la ciudad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el viernes en una conferencia de prensa en Minneapolis que había conversado con Trump sobre el incidente, y planteó que el presidente podría cambiar de opinión con respecto a suspender una intervención de fuerzas federales en el área de la bahía de San Francisco si la violencia se incrementa.

Si ellos no "dilucidan cómo proteger a nuestros agentes policiales y proteger a nuestros miembros de la Guardia Costera, nos veríamos obligados a intervenir y proteger a esos individuos", advirtió.

El ICE le informó a Yesenia Sanchez —jefa policial del condado Alameda— que la operación había sido cancelada para toda el área de la bahía, una región de nueve condados con aproximadamente 8 millones de personas, indicó el viernes el sargento Roberto Morales, portavoz de Sanchez.

Esa decisión contrastó con otras tomadas por el mandatario para enviar soldados a ciudades gobernadas por demócratas, medidas que han enfrentado intensa resistencia por parte de alcaldes y gobernadores.

El despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en las calles de Washington enfrentó impugnaciones en dos tribunales el viernes —una en la capital del país y otra en Virginia Occidental—, mientras que en Portland, Oregon, un juez sopesaba si debía permitir que Trump desplegara soldados en esa ciudad. El despliegue sigue bloqueado en el área de Chicago.

La isla de la Guardia Costera es una isla artificial de 27 hectáreas (67 acres) formada en 1913 en el estuario de Oakland, entre Oakland y Alameda. Es propiedad federal, no permite visitas del público en general sin una escolta o identificación gubernamental específica, y ha sido sede de la Base Alameda desde 2012, según un documento de la Guardia Costera de 2016.

La Base Alameda proporciona distintos servicios para las actividades de la Guardia Costera a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos.