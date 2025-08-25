Incendios forestales amagan casas; causan evacuaciones

WASHINGTON, DC

Incendios forestales en la región vinícola del norte de California y el centro de Oregon provocaron el domingo órdenes y avisos de evacuación para miles de hogares, mientras las combatían las llamas en medio de un clima seco y caluroso.

El incendio Pickett, que había consumido alrededor de 26 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) en el condado de Napa, estaba contenido en un 11% el domingo, informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire.

A unas 190 personas se les ordenó abandonar sus hogares, y otras 360 estaban bajo advertencias de evacuación ya que el incendio amenazaba unas 500 estructuras cerca de Aetna Springs y Pope Valley, a unos 127 kilómetros (80 millas) al norte de San Francisco, dijo Jason Clay, portavoz de Cal Fire.

En Oregon, el incendio Flat en los condados de Deschutes y Jefferson se expandió a casi 88 kilómetros cuadrados (34 millas cuadradas), y cerca de 4.000 hogares se encuentran bajo algún tipo de aviso de evacuación, incluidos 1.000 con órdenes inmediatas, según la Oficina del Jefe de Bomberos del estado.

Los bomberos pudieron implementar líneas de contención y siguen apagando llamas en algunas zonas residenciales. Sin embargo, el domingo se enfrentaban a desafíos significativos debido a las complicaciones del terreno, baja humedad y temperaturas sumamente elevadas en algunas áreas, indicaron las autoridades.

Algunas casas resultaron quemadas y las autoridades dijeron que estaban trabajando para confirmar el estado de las estructuras.

Más de 1.230 bomberos respaldados por 10 helicópteros combaten el incendio en California, el cual se originó en una zona remota el jueves luego de una semana de clima extremadamente caluroso. La causa del incendio aún está bajo investigación.

Los residentes del oeste de Estados Unidos han estado sufriendo una ola de calor que causó la hospitalización de algunas personas, y se pronostica que las temperaturas alcancen niveles peligrosos durante todo el fin de semana en Washington, Oregon, el sur de California, Nevada y Arizona.

Clay dijo que el clima se ha moderado desde que comenzó el incendio en California, con una temperatura máxima esperada de 34 grados Celsius (94 grados Fahrenheit) el domingo. Pero a medida que avanza el día, se esperaba que los niveles de humedad disminuyeran y que los vientos aumentaran por la tarde.

"Eso ha sido un factor determinante por las tardes desde que hemos visto que la actividad del fuego ha aumentado en los últimos tres días", señaló Clay, agregando que "el apoyo de todo California ha sido crucial para nuestros esfuerzos".

El incendio Pickett comenzó en la misma área que el mucho más grande incendio Glass en 2020, que cruzó al condado Sonoma y finalmente consumió alrededor de 272 kilómetros cuadrados (105 millas cuadradas) y más de 1.500 estructuras.

Ese incendio fue avivado por el viento, y el incendio actual es alimentado por vegetación seca en pendientes empinadas, parte de ella árboles muertos y caídos que quedaron del incendio Glass y parte de ella hierba y matorrales que volvieron a crecer y luego se secaron nuevamente, detalló Clay.

El área del incendio en Oregon se encuentra en un clima de desierto de gran altitud, donde los pastizales y árboles de enebro están ardiendo y el fuego avanza rápidamente por áreas de cañones donde es difícil establecer líneas de contención, declaró Jason Carr, portavoz del departamento de policía del condado Deschutes.

El incendio comenzó el jueves por la noche y creció rápidamente en medio de condiciones calurosas y ventosas. Funcionarios de bomberos estaban vigilando tormentas eléctricas aisladas en el sur de Oregon que podrían desplazarse hacia el norte el domingo, dijo el portavoz Chris Schimmer en un video publicado en Facebook.

"Si tenemos tormentas eléctricas que pasan, pueden... causar que el fuego salte las líneas de contención", dijo Carr, agregando que las corrientes descendentes pueden empujar el fuego en múltiples direcciones.

En el centro de California, el incendio más grande del estado este año estaba contenido en un 95% el domingo después de consumir casi 534 kilómetros cuadrados (206 millas cuadradas) en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara desde que estalló el 1 de agosto.



