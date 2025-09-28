Informe revela deficiencias en respuesta a incendios forestales

Una revisión externa de la respuesta del condado Los Ángeles a los mortales incendios forestales de enero encontró que la falta de recursos y políticas obsoletas para enviar alertas de emergencia provocaron retrasos en advertir a los residentes sobre la necesidad de evacuar cuando las llamas comenzaban a consumir vecindarios en Altadena y Pacific Palisades.

El Informe Independiente de Acción Posterior producido por la firma consultora McChrystal Group fue encargado por los supervisores del condado sólo semanas después que los incendios de Eaton y Palisades mataran a más de 30 personas y destruyeran miles de hogares en áreas altamente densas del condado Los Ángeles.

El informe publicado el jueves señala que una serie de debilidades, incluidas “políticas obsoletas, prácticas inconsistentes y vulnerabilidades en las comunicaciones”, obstaculizaron la efectividad de la respuesta del condado.

Entrevistas con sobrevivientes y un análisis de The Associated Press de los datos disponibles tras el incendio de Palisades revelaron que algunos residentes no recibieron alertas de emergencia hasta mucho después que las casas se incendiaron. El informe arroja más luz sobre estos hallazgos.

El área en que comenzó el incendio de Palisades estaba inicialmente bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), según el informe de acción posterior, que también señala que “no se proporcionó información del LAPD para esta revisión”.

De manera similar, las órdenes de evacuación para algunos vecindarios de Altadena por donde pasó el incendio de Eaton, incluyendo áreas donde ocurrió la mayoría de las muertes, llegaron mucho después que las casas se habían quemado.

Escasez de personal

El informe cita una escasez crítica de personal, incluyendo un alto número de vacantes de agentes policiales y una Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) con recursos insuficientes. Además, los socorristas y los comandantes de incidentes no pudieron compartir información en tiempo real de manera consistente debido a la conectividad celular poco confiable, métodos de informes de campo inconsistentes y el uso de varias plataformas de comunicación no conectadas.

“Si bien los socorristas de primera línea actuaron de manera decisiva y, en muchos casos, heroicamente, frente a condiciones extraordinarias, los sucesos subrayaron la necesidad de políticas más claras, capacitación más sólida, herramientas integradas y una mejor comunicación pública”, se lee en el informe.

No está destinado a investigar o evaluar culpas, dijeron autoridades del condado en un comunicado de prensa.

“Esto no se trata de señalar con el dedo. Se trata de aprender lecciones, mejorar la seguridad y restaurar la confianza pública”, dijo la supervisora Kathryn Barger, cuyo distrito incluye Altadena. “Los sobrevivientes del incendio de Eaton merecen respuestas, y el informe de hoy es un paso importante hacia su entrega”.