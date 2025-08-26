Incendio en Oregon destruye cuatro casas

Diez estructuras, incluidas cuatro viviendas, quedaron destruidas por un incendio forestal que arrasa el centro de Oregon, donde miles de residentes permanecían bajo órdenes de evacuación el lunes, mientras que un incendio en la región vinícola del norte de California hasta ahora ha perdonado a algunos de los viñedos más famosos del estado.

Las autoridades dijeron que los bomberos de Oregon, trabajando en un terreno accidentado en medio de un clima seco y caluroso, salvaron cientos de estructuras del incendio Flat Fire de 88 kilómetros cuadrados (34 millas cuadradas) que abarca los condados de Deschutes y Jefferson. Estaba contenido en un 15%.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de hogares y propiedades personales y extendemos nuestra simpatía a los afectados”, dijo en un comunicado el jefe de policía del condado Deschutes, Ty Rupert.

Las llamas aún amenazaban a casi 4.000 hogares, dijo el lunes el portavoz de bomberos Gert Zoutendijk. Informó que las cuadrillas estaban aprovechando las temperaturas ligeramente más frescas que bajaron a 31 °C (80 °F), e incluso algo de lluvia dispersa.

“Un poco de lluvia hace algo de bien en este momento, pero más tarde, si sale el sol, no tarda mucho en secar todo de nuevo”, dijo Zoutendijk.

Un aviso de calor estaba vigente hasta el miércoles, y los pronosticadores advirtieron que las posibles tormentas eléctricas podrían crear vientos erráticos que desafiarían a los bomberos.

Llamas en la región vinícola de California

Mientras tanto, el incendio Pickett en el norte de California ha carbonizado alrededor de 26 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) del remoto condado Napa, conocido por sus cientos de bodegas vinícolas. Estaba contenido en un 13% el lunes.

Las llamas perdonaron la casa y los viñedos adyacentes de Jayson Woodbridge de Hundred Acre wines, pero dijo que se alarmó el jueves cuando el fuego estalló y corrió por las laderas cercanas.

Él y su hijo agarraron mangueras y comenzaron inútilmente a rociar las empinadas laderas. “El agua se evaporaba tan rápido como la estábamos rociando allí”, recordó Woodbridge el lunes. “Era solo un embudo caliente de aire. El fuego estaba envolviendo todo”. Poco después, llegaron cuadrillas con bulldozers y apoyo aéreo para proteger la propiedad. Los helicópteros que arrojan agua continuaron sus vuelos el lunes, manteniendo las llamas contenidas en cañones remotos a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de San Francisco.

Con aproximadamente un mes antes de la cosecha, Woodbridge dijo que sus uvas no se dañarán debido a la “pura suerte” de la dirección del viento. “El humo no afectará la fruta porque el viento viene del oeste, afortunadamente”, señaló Woodbridge. Ese no fue el caso en 2020 cuando el humo tóxico del incendio Glass Fire hizo que Woodbridge y otras bodegas desecharan gran parte de la cosecha de ese año.

No ha habido informes de daños a ningún viñedo por el incendio Pickett, dijo Michelle Novi de Napa Valley Vintners, una asociación comercial sin fines de lucro.

Se han puesto en marcha recursos de extinción de incendios para proteger las bodegas, especialmente a medida que los vientos aumentan más tarde en el día, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).