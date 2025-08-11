Extinguen gran siniestro en la zona de Bayview

Incendio de pasto de gran magnitud en Bayview ya está contenido

A las 10:58 a. m. de hoy, se recibió una llamada al 911 alertando sobre un incendio de pasto de gran magnitud en la zona de Bayview. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un escenario alarmante: múltiples pilas de traviesas de ferrocarril estaban en llamas, y el fuego se había extendido por aproximadamente 20 acres.

Los bomberos de Los Fresnos respondieron con rapidez y eficacia, instalando un sistema portátil de suministro de agua e iniciando operaciones de transporte acuático para combatir el incendio. Todas las compañías de control de incendios de pasto presentes en la zona se unieron al ataque directo al fuego para contener la situación.

Gracias a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el incendio ya está contenido y en proceso de extinción, según informaron las autoridades. En total, cerca de 20 vehículos de emergencia acudieron al lugar para controlar y extinguir el fuego.