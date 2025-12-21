Conductor en estado crítico tras impactar contra tráiler

Un conductor de 33 años resultó con lesiones críticas la madrugada de este sábado 20 de diciembre, tras impactar su automóvil contra la parte trasera de un tráiler en la intersección de Bob Bullock y Jacaman.

¿Cómo ocurrió el accidente en Laredo?

El accidente ocurrió alrededor de las 5:20 a.m. De acuerdo con el detective Joe Baeza, portavoz de la Policía de Laredo, un Chevrolet Malibu color gris chocó contra la parte posterior del remolque, deslizándose parcialmente debajo del mismo. La violencia del impacto provocó graves daños en el vehículo.

Detalles del impacto entre el Chevrolet y el tráiler

Debido a la gravedad de sus heridas, el automovilista fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado de emergencia vía helicóptero-ambulancia al Centro Médico Militar en San Antonio, Texas. El conductor del camión no reportó lesiones.