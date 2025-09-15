Se frustra ´sueño americano´

Washington, EU.- Después de que el Talibán prohibiera a las mujeres asistir a la universidad en su Afganistán natal, Bahara Saghari pensó en continuar su educación superior en Estados Unidos.

Saghari, de 21 años, practicó inglés hasta ocho horas al día durante varios años, logrando finalmente una oferta para estudiar administración de empresas en una universidad privada de artes liberales en Illinois. Esperaba llegar este otoño, pero sus planes se vieron frustrados de nuevo, esta vez por la prohibición de viaje del presidente Donald Trump.

"Piensas que finalmente vas a alcanzar tu sueño, y luego surge algo y como que todo se desvanece", expresó Saghari.

Miles de estudiantes se encuentran entre las personas afectadas por la prohibición de viaje del gobierno de Trump y las restricciones a ciudadanos de 19 países, incluidos muchos que ahora se sienten varados después de invertir tiempo y dinero considerables en ir a Estados Unidos.

Algunos estudiantes internacionales potenciales no se están presentando en los campus estadounidenses este otoño a pesar de tener ofertas de admisión debido a los atascos en las solicitudes de visa, que el gobierno de Trump ralentizó este verano mientras implementaba una revisión adicional. Otros han tenido dudas debido a la amplia represión de la inmigración por parte del gobierno y la abrupta anulación del estatus legal de algunos estudiantes.

Pero ninguno enfrenta obstáculos mayores que los estudiantes afectados por las prohibiciones de viaje. El año pasado, el Departamento de Estado emitió más de 5.700 visas F-1 y J-1 —que son utilizadas por estudiantes e investigadores extranjeros— a personas en los 19 países afectados por la prohibición de viaje entre mayo y septiembre. A ciudadanos de Irán y Myanmar se les emitieron más de la mitad de las visas aprobadas.

Estados Unidos sigue siendo la primera opción para muchos estudiantes

Pouya Karami, un estudiante de 17 años de Shiraz, Irán, centró su búsqueda universitaria completamente en Estados Unidos. Ningún otro país ofrece las mismas oportunidades de investigación en ciencia, dijo. Planeaba estudiar química de polímeros este otoño en la Universidad Estatal de Pittsburg en Kansas, pero tuvo que posponer esos planes debido a la prohibición de viaje.

Karami aplazó la admisión hasta el próximo año y mantiene la esperanza. Todavía se está preparando para su entrevista en la embajada y contacta con políticos estadounidenses para pedir que reconsideren las restricciones de la prohibición de viaje para estudiantes.

"Estoy haciendo todo lo que puedo al respecto", afirmó.

La prohibición de viaje completa afecta a ciudadanos de 12 países en África, Asia, Oriente Medio y el Caribe. Impide a la mayoría de las personas obtener nuevas visas, aunque algunos ciudadanos de los países prohibidos están exentos, como los titulares de "green card" —un permiso permanente de residencia—, ciudadanos con doble nacionalidad y algunos atletas. Otros siete países tienen restricciones más estrictas que también se aplican a las visas de estudiantes.

Cuando Trump anunció la prohibición de viaje en junio, citó altas tasas de permanencia de visas y amenazas a la seguridad nacional de gobiernos extranjeros inestables o adversarios como razones para incluir a los países en la lista. Ha calificado algunos de los procesos de selección de los países como "deficientes" y dijo que planea mantener la prohibición en vigor hasta que se aborden las "deficiencias identificadas".