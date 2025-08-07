Problemas de salud por incendios en Maui y LA

El impacto de los incendios forestales se mide generalmente por la superficie que consumen y los decesos a causa del humo y las llamas. Sin embargo, tres estudios publicados el miércoles dejan entrever que los incendios forestales en Maui y Los Ángeles tuvieron un costo significativamente mayor para la salud humana.

Dos de los artículos exploran lo que sucedió después del incendio de agosto de 2023 en Hawai, uno de los más mortíferos en Estados Unidos en los últimos 100 años. Un tercer estudio se enfoca en los incendios forestales que se registraron en Los Ángeles a principios de este año.

El incendio de Maui fue directamente responsable de más de 100 muertes. Pero también dejó a una de cada cinco personas con daño pulmonar y hasta la mitad de los afectados con síntomas de depresión, según la nueva investigación. Durante el mes del incendio se registraron 13 decesos por suicidio y sobredosis, es decir, casi el doble de las tasas normales.

El estudio sobre los incendios de Los Ángeles llega a la conclusión de que, además de las al menos 30 muertes atribuidas a la conflagración, también se le pueden atribuir más de 400 decesos adicionales al evento debido a interrupciones en la atención médica y otros factores.

Los estudios, publicados en dos revistas de la American Medical Association, añaden "una pieza realmente importante para la comprensión de los verdaderos riesgos para la salud de estos eventos climáticos extremos", señaló el doctor Jonathan Patz, investigador de salud pública ambiental de la Universidad de Wisconsin, quien no participó en los artículos.

Los resultados se ajustan a la comprensión existente de los efectos de los eventos climáticos extremos, indicaron algunos expertos.

La manera en que se lleva registro de los impactos indirectos de eventos catastróficos ha sido un tema continuo de investigación académica e incluso de propuestas legislativas. Ha habido estimaciones de muertes causadas por calor extremo, así como investigaciones sobre el impacto a gran escala de los incendios forestales impulsados por el cambio climático.

"Pero esto se centra especialmente en incendios (específicos)", destacó Patz.