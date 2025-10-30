Acusan a candidata demócrata por participación contra el ICE

CHICAGO.- Una candidata demócrata al Congreso en Illinois fue acusada junto con otras cinco personas por bloquear el paso de vehículos durante las protestas de septiembre frente a un edificio federal de control de inmigración en los suburbios de Chicago, según documentos judiciales.

En la denuncia, presentada la semana pasada por un jurado especial de investigación, se acusa a Kat Abughazaleh de obstaculizar a un agente federal fuera del centro de procesamiento de inmigración.

“Se trata de una persecución política y un burdo intento de silenciar la disidencia, un derecho protegido por la Primera Enmienda. Este caso es un gran esfuerzo de la administración (del presidente Donald) Trump para criminalizar la protesta y castigar a cualquiera que hable en su contra”, afirmó Abughazaleh el miércoles en un video publicado en BlueSky.

Los manifestantes se han reunido en varias ocasiones fuera del centro de inmigración para oponerse a las operaciones de control en el área de Chicago, lo que ha generado más de 1.800 arrestos y quejas de uso excesivo de la fuerza.

Esta semana, la jueza federal de distrito, Sara Ellis, le ordenó a Greg Bovino, quien encabeza los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza en Chicago, que le informe cada noche sobre las operaciones. Es un intento sin precedentes de imponer una supervisión en tiempo real sobre las medidas de inmigración del gobierno de Trump en la ciudad tras semanas de tensos enfrentamientos y tácticas cada vez más agresivas por parte de los agentes.

Los fiscales federales acusaron a Abughazaleh y otras personas de rodear un vehículo conducido por un agente federal el 26 de septiembre e intentar impedir que ingresara a la instalación.

Entre las personas nombradas en la acusación están un candidato al consejo del condado de Cook, cuál miembro del comité demócrata y Un administrador del área suburbana de Oak Park.

El grupo golpeó el coche, lo empujó, rompió un espejo y rayó la palabra “CERDO” en el vehículo, según la acusación.

En un momento, Abughazaleh puso sus manos sobre el capó del vehículo y se apoyó contra él mientras se interponía en su camino, según la acusación. El agente se vio “obligado a conducir a una velocidad extremadamente lenta para evitar herir a cualquiera de los conspiradores”, se indicó.

Abughazaleh se postuló en una atiborrada elección primaria demócrata para reemplazar a la representante Jan Schawkosky.

Las protestas contra las estrictas medidas migratorias alrededor de Chicago se han convertido en uno de los temas principales de las campañas para la elección primaria en Illinois, que tendrá lugar en marzo. Los funcionarios electos y candidatos del bastión demócrata han asistido a las manifestaciones fuera de la instalación federal de Broadview.

“Mientras yo y otras personas ejercíamos nuestros derechos consagrados en la Primera Enmienda, el ICE golpeaba, arrastraba, lanzaba, disparaba bolas de pimienta y lanzaba gas lacrimógeno a cientos de manifestantes, simplemente porque tuvimos el atrevimiento de decir que el ingreso en nuestras comunidades de hombres enmascarados que secuestran a nuestros vecinos y nos aterrorizan no puede ser nuestra nueva normalidad”, dijo en el video.