Avalan contratos para compuertas y dunas

El distrito encargado de supervisar la construcción de un enorme conjunto de compuertas en la boca de la Bahía de Galveston, conocido como "Ike Dike", anunció esta semana que ha aprobado contratos con dos empresas de ingeniería globales para diseñar las compuertas y un doble conjunto de dunas a cada lado de ellas.

¿Qué empresas están a cargo del diseño de Ike Dike?

Jacobs diseñará las puertas y HDR diseñará la restauración de las dunas y la playa. No se ha acordado un monto para el diseño inicial, que se realizará mediante órdenes de trabajo específicas, según informó un portavoz del Distrito de Protección de la Costa del Golfo.

Un profesor de Texas A&M comenzó a imaginar una barrera para proteger mejor la península de Bolívar y la isla de Galveston. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Oficina General de Tierras de Texas dedicaron años a estudiar la idea, formalmente denominada Proyecto Costero de Texas, que se expandió hasta incluir numerosos componentes, pero se centró en un complejo sistema de varios tipos de compuertas que se extendían sobre el agua. Las compuertas normalmente permanecían abiertas para permitir el paso de los buques al Canal de Navegación de Houston y se cerraban solo ante la proximidad de un huracán o una tormenta importante.

Detalles sobre la financiación del Proyecto Costero de Texas

Texas ha asignado 950 millones de dólares al Distrito de Protección de la Costa del Golfo para el Proyecto Coastal Texas y otras obras, según el portavoz del distrito. No quedó claro de inmediato cuánto de esa cantidad estaba disponible para el diseño de la barrera.

El costoso proyecto sigue a la espera de una importante financiación estatal y federal. El Congreso y el presidente Joe Biden aprobaron los planes para el proyecto en 2022, cuando el costo estimado era de casi 35 000 millones de dólares. Hasta la fecha, el gobierno federal solo ha asignado 500 000 dólares para un componente pequeño, muy por debajo de su parte de 21 000 millones de dólares del proyecto.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. también declaró en 2023 que el costo total del proyecto podría ser mucho mayor (hasta 57 000 millones de dólares) debido a la inflación y otros aumentos de precios. Incluso con la financiación disponible, el Cuerpo ha señalado que el diseño y la ingeniería previos a la construcción podrían tardar entre dos y cinco años, y la construcción podría tardar entre 10 y 15 años más.