Busca Policía a sospechosos de asalto en centro comercial

HOUSTON, Texas.- La División de Robos del Departamento de Policía de Houston solicita la ayuda de la comunidad para identificar a dos hombres acusados de participar en un asalto con violencia en un centro comercial al suroeste de la ciudad.

El incidente ocurrió la noche del sábado 23 de agosto de 2025, alrededor de las 9:50 p.m., en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el bloque 4700 de Beechnut.

De acuerdo con las autoridades, una mujer se dirigía hacia su vehículo cuando fue sorprendida por un hombre que se le acercó por detrás y la atacó para arrebatarle la cartera. La víctima cayó al suelo durante el forcejeo, mientras el sospechoso huía con el bolso hacia un Toyota Camry de modelo antiguo, donde lo esperaba un cómplice que inmediatamente condujo fuera de la escena.





Descripción de los sospechosos

· Sospechoso #1: Hombre afroamericano, con rastas, vestía camiseta negra en forma de "V", pantalones rojos y zapatos deportivos blancos y negros.

· Sospechoso #2: Hombre afroamericano de tez clara, con afro mediano, usaba camiseta y sudadera negra, pantalones cortos negros, sandalias negras con calcetas blancas.

Las autoridades advierten que ambos sospechosos son considerados peligrosos y exhortan a la comunidad a no enfrentarlos.