Rechaza el ICE uso de fuerza excesiva

PARK RIDGE, Illinois.- Eran las 3:30 de la mañana cuando diez oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se reunieron en un estacionamiento en los suburbios de Chicago para una sesión informativa sobre un sospechoso que esperaban arrestar. Repasaron una descripción de la persona, se aseguraron de que sus radios estuvieran en el mismo canal y discutieron dónde estaba el hospital más cercano en caso de que algo saliera mal.

"Planeemos no estar allí", dijo uno de los oficiales, antes de subir a sus vehículos y partir.

A lo largo de la ciudad y los suburbios circundantes, otros equipos se desplegaban en apoyo de la "Operación Midway Blitz". Esto ha desatado la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump en una ciudad y un estado que han tenido algunas de las leyes más estrictas que impiden que los funcionarios locales cooperen con los federales de inmigración.

El ICE lanzó la operación el 8 de septiembre, generando preocupación entre activistas y comunidades inmigrantes temerosas de los arrestos a gran escala o las tácticas agresivas utilizadas en otras ciudades objetivo del presidente republicano. Dicen que ha habido un aumento notable en los agentes de inmigración, aunque un despliegue militar en Chicago aún no se ha materializado.

The Associated Press acompañó al ICE en un suburbio de Chicago —gran parte del enfoque reciente— para ver cómo se desarrolla esa operación.





Una espera antes del amanecer, luego dos arrestos

Una voz se escuchó por la radio: "Se subió al auto. No estoy seguro si es el objetivo".

Alguien que coincidía con la descripción del hombre que el ICE estaba buscando salió de la casa, se subió a un auto y se alejó de la calle arbolada. Sin estar seguros de si este era su objetivo, los oficiales lo siguieron. Unos minutos después, con el auto acercándose a la autopista, la voz por la radio dijo: "Tiene la descripción física. Simplemente no podemos verle bien la cara".

"Hazlo", dijo Marcos Charles, el jefe interino de las Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE.

Agentes en varios vehículos pronto rebasaron el auto y lo rodearon. Después de hablar con el hombre, se dieron cuenta de que no era la persona buscada, pero que estaba en Estados Unidos sin permiso legal, por lo que lo detuvieron.

Finalmente, poco después de que amaneciera sobre las casas de uno y dos pisos de ladrillo, el hombre que buscaban salió de la casa y se subió a un auto. Los agentes de inmigración se acercaron. El hombre salió del auto y fue arrestado. El ICE dijo que ambos hombres estaban en el país ilegalmente y tenían antecedentes penales.

Charles lo calificó como una "operación exitosa".

"No hubo problemas de seguridad por parte de nuestros oficiales, ni de los individuos que arrestamos. Y todo salió sin contratiempos", expresó.





"El ICE no pertenece aquí"

Activistas y críticos del ICE dicen que eso no es cada vez más la norma en las operaciones de inmigración.

"YA ERA HORA DE GOLPEAR CHICAGO"

Charles dijo que no hay un cronograma para que termine la operación liderada por el ICE en el área de Chicago. Hasta el jueves, los funcionarios de inmigración habían arrestado a casi 550 personas. Charles dijo que entre el 50% y el 60% de esos arrestos son objetivos específicos, lo que significa que son personas que los agentes de inmigración están tratando de encontrar específicamente.

Rechazó las críticas de que el ICE apunta aleatoriamente a las personas, diciendo que los agentes no estaban "saliendo a los estacionamientos de Home Depot" para hacer arrestos indiscriminados.