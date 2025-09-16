ADN hallado coincide con el sospechoso: FBI

El ADN en una toalla envuelta alrededor de un rifle encontrado cerca del lugar donde el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado coincidió con el del joven de 22 años acusado del homicidio, dijo el lunes el director del FBI, Kash Patel.

Los investigadores también han utilizado pruebas de ADN para vincular al sospechoso, Tyler Robinson, con un destornillador recuperado en el tejado desde donde se efectuó el tiro fatal, comentó Patel al canal Fox News el lunes.

Las autoridades en Utah se están preparando para presentar cargos de asesinato capital contra Robinson el martes por el asesinato de Kirk, una figura dominante en la política conservadora que se convirtió en confidente del presidente Donald Trump después de fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país.

Kirk, quien atrajo a jóvenes cristianos evangélicos conservadores a la política, recibió un disparo el miércoles mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah durante una de sus muchas visitas a campus. El incidente generó temores sobre el aumento de la violencia política en un Estados Unidos profundamente polarizado.

Los funcionarios han dicho que Robinson albergaba un odio hacia Kirk y se adhería a una “ideología izquierdista” que había crecido en los últimos años. La familia y amigos de Robinson dijeron que pasaba grandes cantidades de tiempo navegando por los “rincones oscuros de internet”, dijo el domingo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Patel dijo a Fox News que Robinson escribió en una nota antes del tiroteo que tenía la oportunidad de eliminar a Kirk y que iba a hacerlo. Los investigadores pudieron recuperar el contenido de la nota después de que había sido destruida, dijo el director del FBI, parafraseando la nota sin revelar más detalles.

Las autoridades dijeron que Robinson no está cooperando con las fuerzas del orden. Dicen que podría haber sido “radicalizado” en internet y que la munición encontrada en el arma utilizada para matar a Kirk incluía grabados con lenguaje antifascista y de la cultura de los memes. Los registros judiciales muestran que una de los casquillos de bala tenía el mensaje: ”¡Hey, fascista! ¡Atrapa!”.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche cerca de donde creció alrededor de St. George, en la esquina suroeste de Utah entre Las Vegas y los Parques Nacionales Bryce Canyon y Zion. No está claro si tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

Los homenajes a Kirk continúan en todo el país. Una fila de dolientes rodeó el Centro Kennedy en Washington para una vigilia el domingo, y hubo momentos de silencio en varios eventos deportivos profesionales.