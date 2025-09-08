Muere joven en tiroteo al suroeste de Houston

HOUSTON, Texas.- Un hombre de unos 20 años perdió la vida la noche del sábado en un tiroteo registrado en el suroeste de Houston.

De acuerdo con la Policía de Houston, oficiales del South Gessner Patrol Division respondieron alrededor de las 10:10 p.m. a un reporte de disparos en el estacionamiento de un complejo ubicado en la cuadra 7200 de Bissonnet.

Al llegar, encontraron a la víctima tendida en la calle. Según el teniente Khan, el joven había estado discutiendo con su novia en el estacionamiento y caminaba hacia la calle cuando apareció una camioneta Ford SUV de color oscuro.

"Alguien bajó del vehículo y comenzó a disparar desde la distancia. Después de los disparos, el sospechoso regresó al SUV y se marchó de la escena", detalló Khan.

La víctima fue declarada muerta en el lugar. Su novia resultó ilesa, aunque corrió a auxiliarlo tras escuchar las detonaciones.

Las autoridades enfatizaron que, según la investigación preliminar, el ataque parece no estar relacionado con la discusión de pareja y que no hubo interacción previa entre el agresor y el joven.