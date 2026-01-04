Fallece hombre tras incendio en su casa

Un hombre perdió la vida esta mañana luego de un incendio residencial en el área de Willow Lake, al norte de Houston. El siniestro fue reportado alrededor de las 8:02 a.m., lo que movilizó a varias unidades del Houston Fire Department.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron una vivienda unifamiliar de una sola planta con humo y fuego visibles. De inmediato iniciaron un ataque agresivo contra las llamas, logrando controlar el incendio en un lapso de entre 15 y 20 minutos.

Detalles sobre el incendio en Willow Lake

Durante la búsqueda en el interior de la casa, los equipos localizaron a un hombre que aún se encontraba dentro de la vivienda. Fue declarado muerto en el lugar por personal del departamento de bomberos.

Identidad de la víctima aún no confirmada

Vecinos informaron que la víctima sería un hombre de aproximadamente 81 años, quien presuntamente era dentista y continuaba en ejercicio profesional. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad.

Investigación sobre la causa del incendio

La causa y el origen del incendio permanecen bajo investigación por parte de la unidad de incendios provocados. Autoridades indicaron que ofrecerán más detalles conforme avance la indagatoria.