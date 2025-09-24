Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump

El hombre que intentó asesinar a Donald Trump en un campo de golf de Florida el año pasado intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo poco después de ser declarado culpable de todos los cargos el martes.

Los oficiales lo rodearon rápidamente y lo sacaron del tribunal.

El jurado de cinco hombres y siete mujeres encontró a Ryan Routh culpable de todos los cargos que enfrentaba después de aproximadamente dos horas de deliberación.

Los miembros del jurado salían de la sala del tribunal después de que se anunció el veredicto cuando Routh agarró un bolígrafo de un escritorio y trató de apuñalarse en el cuello.

Mientras los alguaciles lo sacaban de la sala del tribunal, su hija, Sara Routh, comenzó a gritar: "Papá, te amo, no hagas nada. Te sacaré. Él no lastimó a nadie".

Continuó gritando mientras sacaban a su padre de la sala, diciendo que el caso en su contra estaba amañado. Salió del juzgado, donde ella y su hermano Adam Routh esperaron junto a una puerta a que se llevaran a su padre.

De vuelta dentro de la sala del tribunal, Routh fue llevado ante la jueza. Ya no llevaba chaqueta ni corbata, y estaba encadenado. No había signos de sangre en su camisa. La jueza anunció que Routh será sentenciado el 18 de diciembre a las 9:30 de la mañana. Enfrenta cadena perpetua.

Los abogados defensores de Routh no hicieron comentarios después del veredicto.

Routh fue acusado de intentar asesinar a un importante candidato presidencial, poseer un arma de fuego para promover un delito de violencia, agredir a un oficial federal, poseer un arma de fuego y municiones como delincuente convicto y poseer un arma de fuego con un número de serie borrado. Se había declarado inocente de los cargos y se defendió en la corte.

Los fiscales dijeron que Routh pasó semanas conspirando para matar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach.

Routh le dijo al jurado en su argumento final que no tenía la intención de matar a nadie ese día.