Muere mujer tras balacera en club

HOUSTON.- Una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido tras un tiroteo registrado alrededor de las 03:00 horas en el área de South Gessner y Southwest Freeway, cerca del club Aragon.

De acuerdo con el teniente de HPD a cargo de la escena, la balacera comenzó tras una pelea entre dos mujeres en el estacionamiento del club. Ambos novios habrían sacado armas y se desató un intercambio de disparos. La víctima fue encontrada muerta dentro de un vehículo con varios impactos de bala. El conductor fue llevado al hospital con una herida en la espalda. No se reportan personas detenidas.