Inmigrante parece convulsionar mientras ICE arresta a su esposa

Fitchburg, Massachusetts.- Un hombre de Massachusetts visto en un video teniendo lo que parece ser una convulsión durante un forcejeo con agentes de inmigración mientras sostiene a su esposa y a su niño llorando dice que perdió el conocimiento después de que los agentes lo empujaron, lo golpearon y le presionaron el cuello.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional lo acusaron de fingir la emergencia médica para evitar el arresto de su esposa, quien era buscada por presuntamente apuñalar a un compañero de trabajo con unas tijeras.

Carlos Zapata, de 24 años, dijo al Boston Globe que no soltaba a su esposa porque querían llevársela. Habló con el periódico el viernes, un día después de que su esposa fuera detenida en una caótica parada de tráfico.

Transeúntes gritaron y grabaron la confrontación mientras los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodeaban el auto de la familia el jueves por la mañana en Fitchburg, una ciudad a unos 65 kilómetros (unas 40 millas) al noroeste de Boston. Los agentes buscaban a Juliana Milena Ojeda-Montoya, quien estaba dentro del vehículo con su esposo y su hija de año y medio, según un comunicado de prensa de Seguridad Nacional.

Un video ampliamente difundido muestra a Zapata al volante, su cuerpo temblando y el blanco de sus ojos visible mientras los agentes enmascarados se acercan al auto.

"¡Está teniendo una convulsión!" se escucha gritar a los transeúntes.

Zapata dijo al periódico que los agentes lo empujaban a él y a su esposa juntos con el niño entre ellos, y que perdió el conocimiento después de que los agentes le presionaron el cuello.

Relató que tuvo convulsiones y que no sabe qué hacían los agentes. Cuando recuperó el conocimiento, dijo, los agentes lo estaban esposando.

Zapata indicó que él y su esposa son de Ecuador y entraron al país ilegalmente hace varios años. Desde entonces han solicitado asilo en un caso que está pendiente y están autorizados para trabajar, dijo. Añadió que estaba llevando a su esposa a su trabajo en Burger King cuando fueron detenidos.

Seguridad Nacional respondió al video el viernes, diciendo en una publicación en redes sociales: "Imaginen FINGIR una convulsión para ayudar a una criminal a escapar de la justicia".

"El personal médico determinó que no había una emergencia médica legítima", señaló Tricia McLaughlin, secretaria asistente del departamento, en un comunicado de prensa. "Incluso fue captado en video de pie y coherente momentos después".

El departamento sostuvo que los agentes estaban realizando un operativo para arrestar a Ojeda-Montoya por el presunto apuñalamiento con tijeras y por lanzar un bote de basura a su compañero de trabajo en agosto. Fue acusada de asalto y agresión con un arma peligrosa, informó el Globe.