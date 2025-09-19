Niegan fianza a mexicano detenido por ICE tras casi morir en tiroteo

Una jueza de inmigración le negó la fianza a un hombre que ha estado detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde que buscó ayuda policial como víctima de un tiroteo casi fatal en Iowa hace meses.

El fallo emitido el miércoles significa que Felipe de Jesús Hernández Marcelo, de 28 años, permanecerá tras las rejas mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación. Él reconoce que ingresó al país ilegalmente en 2021 desde su natal México.

Hernández ha estado bajo custodia de ICE desde el 24 de junio, tres días después de que casi muriera por heridas de bala que sufrió cuando dos personas intentaron robarlo en Muscatine, Iowa. Está en proceso de solicitar una visa especial bajo un programa de larga data aprobado por el Congreso para alentar a las víctimas a denunciar delitos sin temor a la deportación.