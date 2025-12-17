Encuentran sin vida a hombre desaparecido de Los Fresnos

Un hombre de 24 años reportado como desaparecido en Los Fresnos fue hallado muerto este lunes por la noche, informó el sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño.

Las pesquisas comenzaron poco después de las 6:00 p.m., cuando la oficina del sheriff se unió a la búsqueda de un "adolescente con necesidades especiales" a solicitud de otras agencias policiales. Las autoridades concentraron la búsqueda cerca de su vivienda e identificaron a la persona buscada como Michael Sanders.

¿Cómo ocurrió el hallazgo de Michael Sanders?

"Lamentablemente fue encontrado sin vida en un campo de cultivo", declaró el sheriff Treviño poco después de las 7:00 p.m. "En este momento los investigadores se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes".

Acciones de la autoridad en la búsqueda del desaparecido

El sheriff añadió que, según los indicios preliminares, las autoridades descartan que la muerte sea producto de un crimen. La investigación continúa para determinar las causas exactas del deceso.