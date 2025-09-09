Detienen a sujeto por tiroteo fatal en parque

Las Cruces, Nuevo México.- Un hombre de 18 años, identificado como Apolinar Rosales, fue arrestado en conexión con un tiroteo ocurrido el jueves 4 de septiembre cerca de Salopek Park, en Las Cruces, que dejó como saldo la muerte de una mujer y un hombre herido de gravedad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD), Rosales fue detenido la tarde del sábado 6 de agosto y enfrenta cargos de homicidio voluntario, manipulación de pruebas y resistencia u obstrucción. Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana sin derecho a fianza, según los registros carcelarios.

Las autoridades informaron que la víctima mortal fue identificada como Julia Clark, de 19 años, quien recibió al menos un disparo y fue trasladada de urgencia en helicóptero al University Medical Center de El Paso. Clark falleció el sábado a consecuencia de las heridas. Un hombre de 19 años también fue baleado durante el ataque y trasladado a un hospital local; su condición no se considera de riesgo vital.

La investigación continúa, y la policía cree que al menos otra persona involucrada sigue prófuga. Cualquier persona con información sobre este caso puede comunicarse al (575) 526-0795.