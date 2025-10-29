Pasajero de India apuñala a 2 adolescentes con tenedor

BOSTON.- La zona de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional Logan en Boston el 29 de septiembre del 2020. Un hombre de India apuñaló a dos adolescentes con un tenedor, abofeteó a una pasajera y a un miembro de la tripulación y simuló dispararse a sí mismo durante un vuelo internacional, informaron las autoridades.

El vuelo de Lufthansa de Chicago a Fráncfort, Alemania, el sábado fue desviado a Boston, donde el hombre de 28 años fue arrestado y acusado de un cargo de asalto con un arma peligrosa.

Según la fiscalía federal, un pasajero de 17 años se despertó para encontrar al hombre de pie sobre él. El hombre lo apuñaló en la clavícula con un tenedor y luego apuñaló a otro joven de 17 años en la cabeza, causándole una laceración.