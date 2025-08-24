Debe Lyle Menendez permanecer en prisión por asesinatos de 1989

A Lyle Menendez le fue denegada la libertad condicional el viernes por la misma junta que un día antes rechazó la apelación de su hermano Erik para salir de la cárcel tras haber pasado décadas en prisión por el asesinato de sus padres en 1989. La razón fue la misma: mal comportamiento tras las rejas.

Un panel de dos comisionados negó la libertad condicional a Lyle Menendez por tres años después de una audiencia de todo el día. Los comisionados señalaron que el hermano mayor aún mostraba "rasgos de personalidad antisocial como engaño, restarle importancia a ciertas cosas y violación de reglas, los cuales yacen debajo de esa superficie positiva".

"Entendemos que durante años tuviste muy poca esperanza de ser liberado", declaró la comisionada Julie Garland. "Se espera que los ciudadanos sigan las reglas, haya o no algún incentivo para hacerlo".

Dijo también que al panel le pareció que su remordimiento era genuino y que ha sido un "recluso modelo en muchos aspectos, que ha demostrado potencial para cambiar".

"Nunca pierdas la esperanza", le dijo a Menendez.

Los hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua en 1996 por matar a tiros a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menendez, en su mansión de Beverly Hills el 20 de agosto de 1989. Los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, pero los fiscales dijeron que los hermanos lo hicieron por una herencia multimillonaria.

Un juez redujo sus sentencias en mayo, y en ese instante cumplieron los criterios para solicitar libertad condicional. Las audiencias de libertad condicional marcaron el momento más cercano que han estado de obtener la libertad desde que fueron declarados culpables hace casi 30 años.

A Erik Menendez, quien está detenido en la misma prisión en San Diego, se le negó la libertad condicional el jueves después de que los comisionados determinaran que su mal comportamiento en prisión lo hacía aún un riesgo para la seguridad pública.

Un día después, Lyle Menendez contó a la junta de libertad condicional detalles sobre el abuso que sufrió a manos de sus padres. Lloró, con el rostro enrojecido, mientras daba su declaración final. Parecía querer seguir protegiendo a su "hermano menor" , y dijo a los comisionados que asumía toda la responsabilidad por los asesinatos.

"Nunca podré compensar el daño y el dolor que causé a todos en mi familia", declaró. "Lo siento mucho por todos, y lo sentiré por siempre".

El departamento de correccionales del estado eligió a un solo reportero para ver la videoconferencia y compartir detalles con el resto de la prensa.

Lyle Menendez

describe el abuso

El panel comenzó preguntando cómo el abuso impactó en la toma de decisiones en su vida.

El hermano mayor describió cómo su padre abusó físicamente de él, ahorcándolo, golpeándolo y lastimándolo con un cinturón.

"Yo era el hijo especial en mi familia. Mi hermano era el marginado", manifestó. "Yo sentía que el abuso físico se centró en mí porque yo era más importante para él".

Señaló además que su madre también abusó sexualmente de él. Parecía incómodo hablando de esto con el panel, que le preguntó por qué no reveló el abuso por parte de su madre en una evaluación de riesgo realizada previamente este año.

Los comisionados le preguntaron si una muerte le causó más dolor que la otra.

"Mi madre. Porque la amaba y no podía imaginar hacerle daño de ninguna manera", respondió. "Creo que después también aprendí mucho sobre su vida, su infancia, reflexionando sobre cuánto miedo tal vez sintió".

Más tarde, rompió a llorar al recordar cómo confrontaron a su madre sobre el abuso de José Menéndez a su hermano menor.

"Yo no podía asimilar el hecho de que ella lo sabía", expresó.

La audiencia se centra en el crimen, más que en los logros en prisión

La abogada de libertad condicional de Lyle Menendez, Heidi Rummel, fue más directa durante su audiencia que en la de Erik Menendez el jueves.

Discutió con los comisionados sobre varias líneas de preguntas y sobre si el panel tenía acceso a las pruebas del juicio en el caso.

El panel le preguntó a Lyle Menendez si los asesinatos fueron planeados, y sobre la compra de armas por parte de los hermanos.

"No hubo ninguna planificación. No había manera de saber que iba a suceder el domingo", explicó, y se refirió a la compra de las armas como "el mayor error".

"Ya no creo que nos iban a matar en ese momento", recordó. "En aquella época, honestamente lo creía".

Garland le preguntó sobre la "sofisticación de la red de mentiras y manipulación que demostraste después", refiriéndose a tener testigos que mintieran por ellos en el tribunal, y a los intentos de destruir el testamento de su padre.

Menendez sostuvo que no había un plan, sino sólo que él estaba "muy agitado por lo que estaba sucediendo" y no quería ir a prisión ni ser separado de su hermano.