Intento de asalto a tienda de vapeo en Weslaco acaba en enfrentamiento

Un intento de robo en un establecimiento de venta de artículos para fumadores terminó en un enfrentamiento con la policía que dejó a dos personas heridas, una de ellas por disparos de un oficial, informaron este miércoles las autoridades.

El incidente ocurrió cerca de las 5:00 a.m. en City Vape, ubicado en la cuadra 1500 de la calle 83, cuando la policía respondió a una llamada de emergencia sobre un asalto en curso.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento con la policía?

Al llegar, los oficiales —quienes ya sabían que había dos sospechosos armados dentro del local— se encontraron con una respuesta violenta. Según el portavoz Heriberto Caraveo, uno de los sujetos apuntó con un arma hacia un agente, quien reaccionó disparándole en la pierna. El herido fue identificado como Travis Clayton Wildeman, de 24 años, quien fue arrestado en el lugar. La segunda persona involucrada, aún sin identificar, también resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Wildeman enfrenta cargos por robo agravado, resistencia al arresto, fuga y posesión ilegal de arma de fuego por parte de un convicto, con una fianza total fijada en $110,000 dólares. Vecinos de la zona expresaron preocupación por la actividad reciente en el local, señalando comportamientos sospechosos y situaciones incómodas en los alrededores.

Impacto en la comunidad tras el robo

Como parte del protocolo, la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo se hizo cargo de la investigación sobre el uso de la fuerza por parte del oficial involucrado, quien resultó ileso.