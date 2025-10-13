Disputa amorosa deja dos hombres heridos en Harris

HOUSTON, Texas.- Dos hombres resultaron heridos, uno por arma de fuego y otro por arma blanca tras una violenta confrontación registrada en la cuadra 5900 de Rosemary Circle, de acuerdo con el alguacil del condado de Harris, Ed González.

Según los primeros reportes compartidos por González en sus redes sociales, una mujer y su actual pareja acudieron a la vivienda de su exnovio, donde se desató una pelea entre ambos hombres. Durante el altercado, el actual novio presuntamente apuñaló al exnovio, quien luego sacó un arma de fuego y le disparó.

Los agentes del @HCSOTexas llegaron al lugar y encontraron a ambos heridos. El hombre con la herida de arma blanca fue trasladado por ambulancia; su condición aún no ha sido confirmada. El otro hombre, con una herida de bala, fue atendido en la escena.

Las autoridades continúan investigando los hechos para determinar posibles cargos y esclarecer las circunstancias del violento enfrentamiento.