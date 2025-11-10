Texas

Cinco heridos en tiroteo frente a supermercado

Las autoridades informaron que uno de los heridos se encuentra en estado grave.
  • Por: El Mañana Staff
  • 10 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Cinco heridos en tiroteo frente a supermercado

La policía investigaba el domingo después de que cinco personas resultaran heridas, una de ellas de gravedad, en un tiroteo el fin de semana frente a un supermercado en San Francisco, manifestaron autoridades. Agentes que respondieron a los reportes de disparos alrededor de las 9 de la noche del sábado encontraron a varias víctimas cerca de un Safeway en el vecindario de Outer Richmond, según el departamento de policía de la ciudad.

EL MAÑANA RECOMIENDA