Cinco heridos en tiroteo frente a supermercado

Cinco heridos en tiroteo frente a supermercadoLas autoridades informaron que uno de los heridos se encuentra en estado grave.
La policía investigaba el domingo después de que cinco personas resultaran heridas, una de ellas de gravedad, en un tiroteo el fin de semana frente a un supermercado en San Francisco, manifestaron autoridades. Agentes que respondieron a los reportes de disparos alrededor de las 9 de la noche del sábado encontraron a varias víctimas cerca de un Safeway en el vecindario de Outer Richmond, según el departamento de policía de la ciudad.
