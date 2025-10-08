Desploma helicóptero en autopista en California

Un helicóptero médico se estrelló en una autopista en Sacramento, hiriendo gravemente a tres personas a bordo, incluida una mujer que quedó atrapada debajo y fue rescatada con la ayuda de automovilistas que levantaron parte de la aeronave, informaron las autoridades.

El helicóptero había llevado a un paciente a un hospital y estaba de regreso al lugar de donde había sido despachado cuando experimentó una “emergencia en el aire” poco después de las 7 p.m. del lunes, indicó el capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento. Añadió que el helicóptero al parecer se estrelló boca abajo y dejó un gran campo de escombros.

Un piloto, una enfermera y un paramédico fueron llevados a hospitales y se encontraban en estado crítico, señaló. Nadie en la autopista resultó herido, lo que calificó de “asombroso” dado que el helicóptero se estrelló en el centro de la autopista.

“La gente informó que básicamente vio al helicóptero descender rápidamente. Así que todo el tráfico se desaceleró”, sostuvo Sylvia.

Una de las personas heridas quedó atrapada debajo del helicóptero y un pequeño equipo del departamento de bomberos pudo trabajar con personas en la autopista para empujar la aeronave y sacar a la mujer para llevarla a una ambulancia.

“Se necesitó toda la fuerza de aproximadamente 15 personas para mover esa aeronave lo suficiente como para sacarla”, aseguró.

El helicóptero no se incendió, dijo Sylvia.

El accidente cortó el tráfico en los carriles en dirección este de la autopista 50, según el agente Mike Carrillo, portavoz de la División del Valle de la Patrulla de Carreteras de California.

La aeronave era un helicóptero médico de REACH Air Medical, según la compañía, que dijo en un comunicado que “tenemos a todos los afectados en nuestros pensamientos y oraciones”.

“Estamos en el proceso de determinar los detalles de esta situación, así como el estado de la tripulación de REACH involucrada, quienes fueron llevados a hospitales de la zona”, dice el comunicado de la compañía.

En imágenes publicadas en línea se podía ver una larga fila de autos en la autopista 50 detenidos justo detrás de un helicóptero estrellado.

“La causa del accidente aún está bajo investigación”, afirmó Carrillo, añadiendo que los equipos de emergencia y la Patrulla de Carreteras de California estaban en el lugar.

La concejal de Sacramento Lisa Kaplan expresó que estaba en un recorrido con las fuerzas del orden que respondían al accidente y mencionó que había columnas de humo blanco saliendo del helicóptero estrellado.